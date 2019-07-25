Призер ЧМ на 100 м кролем Гринев рассказал, что шесть лет назад мог уйти из плавания

Источник: РИА "Новости"

Победу одержал американец Калеб Дрессел, серебро выиграл австралиец Кайл Чалмерс.

«В 16−17 лет я думал о том, чтобы бросить плавание, потому что не видел в этом смысла, поскольку лет было немало, а результатов не было. Но когда заканчивал школу, решил удариться в спорт, чтобы проще было поступать и учиться», — сказал Гринев, который сейчас учится в Тимирязевской академии на агронома.

Бронза Гринева стала первой медалью для российских пловцов на этой дистанции на чемпионатах мира с 2003 года. Тогда золотую награду завоевал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов.

«О том, что это историческое достижение, я не думал. Я просто хотел и мечтал о медали. С Поповым я никогда не общался, но четыре года назад я взял у него автограф, надеюсь, с ним удастся пообщаться, мне бы было интересно. В 2003 году, когда он завоевал ту медаль, я еще во второй класс ходил», — отметил пловец.