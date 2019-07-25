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15:48 (мск), источник: ТАСС

Японец Сэто завоевал золото на дистанции 200 м комплексом на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 25 июля. /ТАСС/. Японец Дайя Сэто завоевал золотую медаль на дистанции 200 м комплексным плаванием на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен показал результат 1 минуту 56,14 секунды. Второе место занял швейцарец Жереми Депланш (1 минута 56,56 секунды), бронза досталась американцу Чейзу Калишу (1.56,78). Россиянин Андрей Жилкин не смог попасть в финал, заняв девятое место по итогам полуфинальных заплывов.

Сэто является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Также в его активе теперь три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали мирового первенства.

Сэто принес сборной Японии первую золотую медаль на текущем мировом первенстве, всего в активе японской команды семь (одна золотая, две серебряные и четыре бронзовые) наград. В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая — 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9−8−4), на третьем — команда США (5−7−9).

Чемпионат мира завершится 28 июля.

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