Ефимова сожалеет, что не сможет посоперничать с Кинг на дистанции 200 м брассом на ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Результат двукратной олимпийской чемпионки Кинг в предварительном заплыве был аннулирован, поскольку во время прохождения первого поворота она коснулась бортика одной, а не двумя руками, что является нарушением правил для плавания брассом и баттерфляем. Международная федерация плавания (FINA) отклонила апелляцию спортсменки, которой принадлежит лучшее время в сезоне на этой дистанции.

«Сначала я не знала, почему ее дисквалифицировали, но потом выяснилось, что из-за касания, примерно такого же, как было на Олимпийских играх, — сказала Ефимова. — Мне жалко соревнования и себя, потому что я люблю соревнования и борьбу».

«Но, думаю, у меня будет достаточно соперниц на 200 метрах, потому что результаты всех девчонок подтянулись», — добавила она.

«Сегодня с рук не сошло»

Ефимова в полуфинале показала лучший результат — 2 минуты 21,20 секунды. Пятикратная чемпионка мира рассказала, что во время предварительных заплывов ее немного испугало, что из-за нарушений правил сняли не только Кинг, но еще двух соперниц. «Я сразу поняла, что все нужно делать идеально, потому что сейчас ведется видеосъемка, которая может быть использована в качестве доказательства нарушения», — сказала спортсменка.

«Есть страны, которым это [нарушение] сходит с рук, но сегодня не сошло. Хотя, я понимаю, что в полуфинал с последнего, 16-го места попала кореянка (хозяйка соревнований — прим. ТАСС). Поэтому сколько бы они не старались, думаю, у них бы не получилось вернуть ее [Кинг] », — подчеркнула Ефимова.