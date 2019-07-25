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16:00 (мск), источник: ТАСС

Ефимова сожалеет, что не сможет посоперничать с Кинг на дистанции 200 м брассом на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 25 июля. /ТАСС/. Юлия Ефимова сожалеет, что в финале дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира в Кванджу ей не удастся посоперничать за первое место с американкой Лилли Кинг. Об этом российская спортсменка рассказала журналистам в четверг после выхода в финал.

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Источник: РИА "Новости"

Результат двукратной олимпийской чемпионки Кинг в предварительном заплыве был аннулирован, поскольку во время прохождения первого поворота она коснулась бортика одной, а не двумя руками, что является нарушением правил для плавания брассом и баттерфляем. Международная федерация плавания (FINA) отклонила апелляцию спортсменки, которой принадлежит лучшее время в сезоне на этой дистанции.

«Сначала я не знала, почему ее дисквалифицировали, но потом выяснилось, что из-за касания, примерно такого же, как было на Олимпийских играх, — сказала Ефимова. — Мне жалко соревнования и себя, потому что я люблю соревнования и борьбу».

«Но, думаю, у меня будет достаточно соперниц на 200 метрах, потому что результаты всех девчонок подтянулись», — добавила она.

«Сегодня с рук не сошло»

Ефимова в полуфинале показала лучший результат — 2 минуты 21,20 секунды. Пятикратная чемпионка мира рассказала, что во время предварительных заплывов ее немного испугало, что из-за нарушений правил сняли не только Кинг, но еще двух соперниц. «Я сразу поняла, что все нужно делать идеально, потому что сейчас ведется видеосъемка, которая может быть использована в качестве доказательства нарушения», — сказала спортсменка.

«Есть страны, которым это [нарушение] сходит с рук, но сегодня не сошло. Хотя, я понимаю, что в полуфинал с последнего, 16-го места попала кореянка (хозяйка соревнований — прим. ТАСС). Поэтому сколько бы они не старались, думаю, у них бы не получилось вернуть ее [Кинг] », — подчеркнула Ефимова.

Финал на дистанции 200 м брассом состоится 28 июл.

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