Австралийки выиграли эстафету 4×200 м вольным стилем на ЧМ с мировым рекордом

Они показали результат 7 минут 41,50 секунды. Вторыми стали представительницы США (7.41,87), которые также превзошли мировой рекорд. Замкнули тройку призеров канадки (7.44,35). Россиянки в составе Анны Егоровой, Анастасии Гуженковой, Валерии Саламатиной и Вероники Андрусенко финишировали на пятом месте (7.48,25).

Предыдущий рекорд принадлежал китаянкам (7.42,08), он был установлен на чемпионате мира 2009 года в Риме.

В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая — 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9−8−4), на третьем — команда Австралии (6−4−4).