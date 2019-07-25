Русская пловчиха стала сенсацией ЧМ по плаванию. Дарья Васькина взяла медаль в 16 лет
Владислав Гринев выиграл первую за 16 лет медаль для России на королевской дистанции.
Владислав Гринев выиграл первую за 16 лет медаль для России на королевской дистанции.
В пятый день плавательных финалов в Кванджу надежды на медали у россиян после обидных поражений в среду были куда скромнее. Все же есть в сборной России ребята, в которых мы уверены, а есть те, кто может приятно удивить. Сегодня был как раз день чудес.
Начали, правда, с легкой разминки. На 200-метровке баттерфляем Светлана Чимрова отлично прошла первый полтинник, но на последний бассейн сил у нее уже не хватило. Только седьмое место. А потом начались чудеса.
Олег Костин после своего серебра реально вселил в команду волшебные силы. На королевской стометровке вольным стилем у парней Владислав Гринев за золото бороться с Калебом Дресселом объективно не мог, но вот цепляться за бронзу ему было по силам.
Стартанул Гринев великолепно и первый полтинник преодолел со вторым временем. Дальше оставалось только накатывать и отбивать нападки еще одного американца. Удалось. У Влада первая награда со времен победы Александра Попова в Барселоне 16 лет назад.
Дарья Васькина выходила на свой второй взрослый финал чемпионатов мира после бронзового заплыва Гринева. Это не могло ее не подстегнуть попытаться включиться в борьбу. Весь настрой был написал у 16-летней спинистки на лице. В финал 50-метровки она попала с восьмым результатом, но это не имело никакого значения.
Старт Даша лидерам не проиграла и шла в районе
Под занавес прошла женская эстафета вольным стилем 4 по 200 метров. Сборная России прошла с третьим результатом. Но то было утром, а в вечерней сессии уже и фавориты усилились. Анна Егорова, Анастасия Гуженкова, Валерия Соломатина и Вероника Андрусенко — пятые.
Между финалами прошли мощные полуфинальные заплывы с участием ребят, с которыми связаны основные надежды на золото.
Действующий чемпион мира Антон Чупков надежно попал с первым временем в финал любимой 200-метровки брассом и заодно побил свой же рекорд первенств мира.
После дисквала Лилли Кинг за нарушение правил поворота единственным лидером на 200-метровке брассом осталась Юлия Ефимова, что и подтвердила в своем заплыве.
Спинист Евгений Рылов в предварительном заплыве проиграл только Райну Мерфи. Но в финал прошел с лучшим временем, опередив американца на секунду.
В пятницу в Кванджу будет очень жарко. И у нас несколько реальных надежд на золото.