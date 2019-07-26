«На ЧМ бросил парень — выпила пива и побила рекорд мира». Истории удивительных побед от Юли Ефимовой
Вспоминаем перед главным заплывом в Кванджу.
Вспоминаем перед главным заплывом в Кванджу.
Юлия Ефимова привыкла — если на соревнованиях
Перед своей первой Олимпиадой Юля выиграла несколько важных международных стартов и всерьез рассчитывала на олимпийскую медаль. Так выглядела ситуация со стороны. На самом деле, за пару месяцев до поездки в Пекин Ефимова отчаянно боролась с желанием завершить карьеру — никак не получалось сработаться с тренером Ириной Вятчаниной.
«Мы часто конфликтовали — двум женщинам сложно ужиться, — объясняет Юля. — Была целая череда запретов, огромные нагрузки на тренировках. Нельзя пить кофе, нельзя пробовать колу, нельзя подходить к Макдоналдсу. Вообще ничего нельзя. Мы редко выезжали на сборы, а когда выезжали, практически ни с кем не общались, потому что Ирина Германовна запрещала. Все свободное время я проводила в комнате. И это в 15−16 лет. В
В Пекине все складывалось удачно вплоть до финального заплыва на стометровке. Но в итоге все запомнили только слезы на финише. Такую реакцию вызвало самое обидное — четвертое место.
«Меня так воспитали: либо первое место — либо никак, плюс детский максимализм
А у меня реально случилась настоящая истерика, когда поняла, что только четвертая, рыдала в голос, материлась. Мне даже было наплевать, что скажет Ирина Германовна. Мне до бронзы не хватило буквально одной сотой, и проиграла я девочке, которую уже не раз обгоняла. И вообще в предварительном заплыве у меня был такой результат, с которым в финале я была бы второй. Но у меня в финале впервые в жизни спали очки. Не полностью — набрали воды и встали на место. Я плыла фактически вслепую.
Если бы со мной это случилось сейчас, я бы уже не паниковала — спокойно считала бы циклы. Когда такое происходит на первой Олимпиаде, а тебе 16 лет, накрывает паника. Именно после поездки в Пекин с Ефимовой начали считаться более опытные и титулованные соперники. А у нее самой появилась мощная мотивация — доплыть до олимпийского золота.
В начале марта 2011-го вместо командного сбора в Армении Ефимова неожиданно для многих улетела в Америку, в плавательный клуб популярного тренера Дэвида Сало, где к лондонской Олимпиаде готовились ее главные соперницы по спринтерскому брассу — американки Джессика Харди и Ребекка Сони. Так закончилась история их совместной работы с Ириной Вятчаниной. В Лондоне Юля очень хотела показать, на что способна, когда нет тотального контроля и давления.
«В Лондоне было очень весело. В кавычках. После Олимпиады в Пекине я отказалась ездить на официальные сборы с командой. Чувствовала себя после них реально плохо. Понимали не все и не всегда. Но перед Играми в Лондоне разрешили не прилетать на «Озеро Круглое» из
Приехала такая веселая, загорелая, а попала в пасмурный Лондон, причем нас поселили в Милфорде — это деревушка, где вокруг только пастбища и коровы. Несколько часов езды от Лондона. Каждый день шли дожди. Ко мне постоянно подходили тренеры и говорили, что со мной
За несколько дней до соревнований вообще началось
На результатах это, конечно, не могло не сказаться. На тренировках толком не могла плавать — раздражение на коже при погружении в воду только увеличивалось. Вылезала вся красная, отекшая. Был ужасный результат на 100 м, даже не попала в финал. Зато к 200 м собралась и выплыла на третье место.
После Лондона дистанция 200 м стала самой любимой. Именно ее Юля раскладывает лучше всего. Не мешают даже традиционные проблемы со стартом.
Чемпионат мира в Барселоне остается для Ефимовой самым успешным (два золота, серебро и бронза) и одновременно самым богатым на разные происшествия. Сначала она чуть не пропустила один из медальных заплывов. Папа и по совместительству тренер спортсменки перепутал время старта и время заплыва. Когда соперницы проходили финальный досмотр, Юля
А еще перед одним заплывом у Ефимовой украли любимую розовую шапочку и очки.
«Было время, когда я придавала значение таким вещам — счастливая шапочка или очки. Но потом подумала, что, зацикливаясь на этом, сама помогаю своим соперницам. Вот была розовая шапочка, а потом ее стырили, значит вместе с ней исчезла и удача? А мне на старт… Нельзя так. В Барселоне проплыла 200 метров в черной шапочке. И ничего страшного не произошло. Даже наоборот. Больше не верю в силу вещей — в людей верю».
Правда, как показал тот же чемпионат в Барселоне, далеко не все люди заслуживают доверия, даже самые близкие.
«На момент поездки в Барселону я была в отношениях. Мы встречались около трех лет. И все это время единственной проблемой была ревность. Когда после одного из заплывов показали, как меня обнимают ребята из команды, такой вынос мозга начался. Ругались по телефону. Причем человек меня даже не поздравил, хотя понимал, насколько для меня важны эти соревнования, а потом еще и написал, что это точно конец и мы расстаемся.
Я больше переживала не
Пошли на старт, папа успокаивал: «Юлечка, соберись — сейчас проплывешь и спать пойдешь». А у меня силы остались только на нытье: «Меня тошнит, у меня голова болит, не хочу ничего делать». И вдруг — не знаю, что случилось, но я плыву и бью рекорд мира. Такой рецепт: бросил парень — выпей пива и побей мировой рекорд.
В марте 2016 года Юля вместе с Марией Шараповой и еще десятком российских спортсменов узнала, чем может быть опасен мельдоний. Временное отстранение
«Я сама покупала билеты в Рио, сама делала сбор в Майами, чтобы акклиматизироваться. Уже на месте, когда выяснилось, что заселиться в Олимпийскую деревню не имею права, пришлось искать гостиницу. Причем я не понимала, когда будет решение CAS, поэтому оплачивала ее посуточно. И в
Бассейн для тренировок — вообще отдельная тема. Платила просто неимоверные деньги, чтобы поплавать хотя бы раз в день. В
Соответствующую атмосферу поддерживали Лилли Кинг, Майкл Фелпс и другие пловцы. Общий смысл их высказываний сводился к одному — Ефимовой не место в олимпийском бассейне. Трибуны вовсю поддерживали критиков неодобрительным свистом, как только Юля появлялась в поле зрения.
«До этого никогда не сталкивалась с таким давлением. После первого финала очень переживала. Мне было так обидно: столько лет тренировалась в Америке — и тут такое отношение ко мне. Хотела понять, почему это происходит и объяснить, что не заслуживаю такого отношения к себе. Но, судя по реакции, это было бесполезно. И я решила, что не должна оправдываться и
Еще одно испытание —