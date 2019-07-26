«На ЧМ бросил парень — выпила пива и побила рекорд мира». Истории удивительных побед от Юли Ефимовой

Юлия Ефимова привыкла — если на соревнованиях что-то идет не по плану, значит они будут удачными. Среди самых близких у нее давно репутация человека-катастрофы. Sport24 вспомнил с Ефимовой главные фейлы, которые в итоге принесли не одну медаль. Судя по некоторым заплывам ЧМ-2019, в Кванджу все тоже складывается не идеально.

Пекин-2008, Олимпийские игры

Перед своей первой Олимпиадой Юля выиграла несколько важных международных стартов и всерьез рассчитывала на олимпийскую медаль. Так выглядела ситуация со стороны. На самом деле, за пару месяцев до поездки в Пекин Ефимова отчаянно боролась с желанием завершить карьеру — никак не получалось сработаться с тренером Ириной Вятчаниной.

«Мы часто конфликтовали — двум женщинам сложно ужиться, — объясняет Юля. — Была целая череда запретов, огромные нагрузки на тренировках. Нельзя пить кофе, нельзя пробовать колу, нельзя подходить к Макдоналдсу. Вообще ничего нельзя. Мы редко выезжали на сборы, а когда выезжали, практически ни с кем не общались, потому что Ирина Германовна запрещала. Все свободное время я проводила в комнате. И это в 15−16 лет. В какой-то момент поняла: либо что-то меняем, либо заканчиваю вообще все. Папа уговорил потерпеть».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/cC2WX7JZ3J/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/cC2WX7JZ3J/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/pryanya93/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Yuliya Efimova</a> (@pryanya93) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2013-07-21T22:19:27+00:00">21 Июл 2013 в 3:19 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В Пекине все складывалось удачно вплоть до финального заплыва на стометровке. Но в итоге все запомнили только слезы на финише. Такую реакцию вызвало самое обидное — четвертое место.

«Меня так воспитали: либо первое место — либо никак, плюс детский максимализм какой-то. Это сейчас я понимаю, что для большинства людей просто отобраться на Олимпиаду — уже здорово. Когда сидела на допинг-контроле, рядом были парни из американской команды, взрослые уже, помню, как перешептывались: «Эта русская вообще дурочка что ли — ей 16 лет, она уже четвертая на Играх и рыдает».

А у меня реально случилась настоящая истерика, когда поняла, что только четвертая, рыдала в голос, материлась. Мне даже было наплевать, что скажет Ирина Германовна. Мне до бронзы не хватило буквально одной сотой, и проиграла я девочке, которую уже не раз обгоняла. И вообще в предварительном заплыве у меня был такой результат, с которым в финале я была бы второй. Но у меня в финале впервые в жизни спали очки. Не полностью — набрали воды и встали на место. Я плыла фактически вслепую.

Если бы со мной это случилось сейчас, я бы уже не паниковала — спокойно считала бы циклы. Когда такое происходит на первой Олимпиаде, а тебе 16 лет, накрывает паника. Именно после поездки в Пекин с Ефимовой начали считаться более опытные и титулованные соперники. А у нее самой появилась мощная мотивация — доплыть до олимпийского золота.

Лондон-2012, Олимпийские игры

В начале марта 2011-го вместо командного сбора в Армении Ефимова неожиданно для многих улетела в Америку, в плавательный клуб популярного тренера Дэвида Сало, где к лондонской Олимпиаде готовились ее главные соперницы по спринтерскому брассу — американки Джессика Харди и Ребекка Сони. Так закончилась история их совместной работы с Ириной Вятчаниной. В Лондоне Юля очень хотела показать, на что способна, когда нет тотального контроля и давления.

«В Лондоне было очень весело. В кавычках. После Олимпиады в Пекине я отказалась ездить на официальные сборы с командой. Чувствовала себя после них реально плохо. Понимали не все и не всегда. Но перед Играми в Лондоне разрешили не прилетать на «Озеро Круглое» из Лос-Анджелеса. А вот командный сбор в Англии пропустить уже не разрешили.

Приехала такая веселая, загорелая, а попала в пасмурный Лондон, причем нас поселили в Милфорде — это деревушка, где вокруг только пастбища и коровы. Несколько часов езды от Лондона. Каждый день шли дожди. Ко мне постоянно подходили тренеры и говорили, что со мной что-то не так, что я слишком много улыбаюсь, а такого настроения перед важными стартами быть не должно. Папе даже говорили, что, пока не поздно, надо дать мне какие-нибудь психотропные, успокоительные таблетки. Естественно, когда тебе постоянно говорят, что с тобой что-то не так, невольно задумаешься: «Может, они правы?». В какой-то момент ото всех этих мыслей и перенапряжения разрыдалась прямо на улице.

За несколько дней до соревнований вообще началось что-то непонятное. Просыпаюсь как-то утром, смотрю в зеркало — а у меня сыпь по всему телу и огромные уши. Из проверенных препаратов, после приема которых не будет проблем на допинг-контроле, нашла только «Зиртек». Он не помог. В медицинском центре сделали антигистаминный укол. Эффекта никакого, зато побочка мощная — уснула прямо на тренировке, за день до квалификации. Вообще состояние ухудшалось с каждым часом, дошло фактически до отека Квинке. Поняла, что нужны лекарства посерьезнее, а значит, надо оформлять терапевтическое исключение. Сначала не хотели давать, но становилось хуже прямо на глазах. В итоге сделали всего один укол, и все прошло.

На результатах это, конечно, не могло не сказаться. На тренировках толком не могла плавать — раздражение на коже при погружении в воду только увеличивалось. Вылезала вся красная, отекшая. Был ужасный результат на 100 м, даже не попала в финал. Зато к 200 м собралась и выплыла на третье место.

После Лондона дистанция 200 м стала самой любимой. Именно ее Юля раскладывает лучше всего. Не мешают даже традиционные проблемы со стартом.

Барселона-2013, чемпионат мира

Чемпионат мира в Барселоне остается для Ефимовой самым успешным (два золота, серебро и бронза) и одновременно самым богатым на разные происшествия. Сначала она чуть не пропустила один из медальных заплывов. Папа и по совместительству тренер спортсменки перепутал время старта и время заплыва. Когда соперницы проходили финальный досмотр, Юля только-только появилась в тренировочном бассейне. Но вовремя опомнилась, хотя плавательный костюм пришлось натягивать практически на ходу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/-Yc7piJZ5o/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/-Yc7piJZ5o/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/pryanya93/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Yuliya Efimova</a> (@pryanya93) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-11-22T09:28:02+00:00">22 Ноя 2015 в 1:28 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А еще перед одним заплывом у Ефимовой украли любимую розовую шапочку и очки.

«Было время, когда я придавала значение таким вещам — счастливая шапочка или очки. Но потом подумала, что, зацикливаясь на этом, сама помогаю своим соперницам. Вот была розовая шапочка, а потом ее стырили, значит вместе с ней исчезла и удача? А мне на старт… Нельзя так. В Барселоне проплыла 200 метров в черной шапочке. И ничего страшного не произошло. Даже наоборот. Больше не верю в силу вещей — в людей верю».

Правда, как показал тот же чемпионат в Барселоне, далеко не все люди заслуживают доверия, даже самые близкие.

«На момент поездки в Барселону я была в отношениях. Мы встречались около трех лет. И все это время единственной проблемой была ревность. Когда после одного из заплывов показали, как меня обнимают ребята из команды, такой вынос мозга начался. Ругались по телефону. Причем человек меня даже не поздравил, хотя понимал, насколько для меня важны эти соревнования, а потом еще и написал, что это точно конец и мы расстаемся.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmYaOOUHGrq/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmYaOOUHGrq/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmYaOOUHGrq/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Vacation turn on ???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/pryanya93/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Yuliya Efimova</a> (@pryanya93) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-12T14:00:08+00:00">12 Авг 2018 в 7:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Я больше переживала не из-за расставания, а из-за того, что человек, сам пловец, понимает, что я только-только выиграла чемпионат мира и так все говняет. Было где-то 4 утра. Никак не могла уснуть, а через пару часов уже надо было вставать. Знаю, что в такой ситуации можно выпить немного красного вина. Но в номере ничего такого не нашла. В холодильнике стояла бутылка пива. Я его тогда вообще ненавидела. Выпила кое-как, зато меня сразу вырубило. Встала через полтора часа — плохо, тошнит. Размялась как-то на суше, чтобы не повредить суставы, ничего не сломать, не потянуть.

Пошли на старт, папа успокаивал: «Юлечка, соберись — сейчас проплывешь и спать пойдешь». А у меня силы остались только на нытье: «Меня тошнит, у меня голова болит, не хочу ничего делать». И вдруг — не знаю, что случилось, но я плыву и бью рекорд мира. Такой рецепт: бросил парень — выпей пива и побей мировой рекорд.

Рио-2016, Олимпийские игры

В марте 2016 года Юля вместе с Марией Шараповой и еще десятком российских спортсменов узнала, чем может быть опасен мельдоний. Временное отстранение из-за его употребления чуть не оставило лидера сборной России по плаванию без Олимпийских игр. Когда ситуация с мельдонием решилась в пользу Юли, МОК заявил, что не хочет видеть в Рио российских спортсменов, у которых уже были проблемы с допингом (Ефимова отбывала дисквалификацию из-за стероидного гормона дегидроэпиандростерона, который содержало спортивное питание — Sport24). Ефимову снова почти отцепили от Олимпиады. Но с таким решением МОК отказался соглашаться Спортивный арбитражный суд. И всего за два дня до своего первого старта Юля все же получила аккредитацию и смогла выудить из олимпийского бассейна два очень ценных серебра.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BJZg1K-AcuP/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BJZg1K-AcuP/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/pryanya93/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Yuliya Efimova</a> (@pryanya93) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-08-22T05:06:41+00:00">21 Авг 2016 в 10:06 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я сама покупала билеты в Рио, сама делала сбор в Майами, чтобы акклиматизироваться. Уже на месте, когда выяснилось, что заселиться в Олимпийскую деревню не имею права, пришлось искать гостиницу. Причем я не понимала, когда будет решение CAS, поэтому оплачивала ее посуточно. И в какой-то момент просто услышала от администратора, что свободных номеров просто нет. Переезжала несколько раз.

Бассейн для тренировок — вообще отдельная тема. Платила просто неимоверные деньги, чтобы поплавать хотя бы раз в день. В какой-то момент даже озвучили цифру 10 тысяч долларов за три тренировки. Тогда я думала, что вообще осталась одна против всего мира.

Соответствующую атмосферу поддерживали Лилли Кинг, Майкл Фелпс и другие пловцы. Общий смысл их высказываний сводился к одному — Ефимовой не место в олимпийском бассейне. Трибуны вовсю поддерживали критиков неодобрительным свистом, как только Юля появлялась в поле зрения.

«До этого никогда не сталкивалась с таким давлением. После первого финала очень переживала. Мне было так обидно: столько лет тренировалась в Америке — и тут такое отношение ко мне. Хотела понять, почему это происходит и объяснить, что не заслуживаю такого отношения к себе. Но, судя по реакции, это было бесполезно. И я решила, что не должна оправдываться и что-то доказывать. Закон на моей стороне. Кому-то что-то не нравится — идите в CAS.