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14:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Суарес возобновит тренировки с «Барселоной» 31 июля

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес вернется к тренировкам с командой 31 июля, сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: Reuters

Ранее 32-летний уругваец не полетел с командой в Японию на предсезонный тур, поскольку выступал в составе сборной на Кубке Америки.

В прошлом сезоне футболист провел за каталонский клуб 53 матча, в которых забил 28 голов и отдал 9 голевых передач.

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