Суарес возобновит тренировки с «Барселоной» 31 июля
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес вернется к тренировкам с командой 31 июля, сообщается на официальном сайте клуба.
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес вернется к тренировкам с командой 31 июля, сообщается на официальном сайте клуба.
Ранее 32-летний уругваец не полетел с командой в Японию на предсезонный тур, поскольку выступал в составе сборной на Кубке Америки.
В прошлом сезоне футболист провел за каталонский клуб 53 матча, в которых забил 28 голов и отдал 9 голевых передач.