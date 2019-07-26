Эпоха Ефимовой. Юлия снова принесла России первое золото!
Она побеждает уже 10 лет.
Она побеждает уже 10 лет.
Кванджу (Корея). Чемпионат мира. Женщины. 200 метров, брасс
1. Ефимова (Россия) — 2.20,17. 2. Схенмакер (ЮАР) — 2.22,52. 3. Пикрем (Канада) — 2.22,90.
Ефимова — невероятна. Ее спортивное долголетие потрясает. Свою первую медаль на чемпионатах мира Юля выиграла в Риме-2009. Тогда ей было только 17 лет. Рута Мейлютите и Лилли Кинг в то время только заканчивали начальную школу.
Потом был серебряный Шанхай-2011, где Юля была второй на двух дистанциях, а затем началась эпоха Ефимовой: в Барселоне-2013, Казани-2015 и Будапеште-2017 россиянка завоевала 10 медалей! Из них четыре — золотые.
Что ж, как пела легендарная группа, шоу должно продолжаться. К серебру на 100 м в Кванджу-2019 Ефимова добавила золото на 200. Таким образом, она побеждает на
Сегодняшний финал получился довольно скучным. После того, как Лилли Кинг дисквалифицировали в предварительном заплыве, интрига по большому счету умерла. Американцы не привезли в Корею лидера мирового сезона Эни Леже. Хотя, конечно, не факт, что в Кванджу ей снова удалось бы выплыть из 2.21. Стабильностью она совсем не отличается.
А вот Ефимова целенаправленно шла к этому чемпионату мира.
2.23,88 на апрельском чемпионате России. 2.22,52 на майских соревнованиях в Будапеште. Три недели спустя — 2.21,59 в Индианаполисе (где она проиграла Кинг). 2.21,20 в полуфинале в Кванджу. В финале — 2.20,17. Это лучший результат сезона в мире. Юля отобрала его у американки (2.20,77). Красиво, согласитесь.
Серебряный призер — Татьяна Шонмейкер — отстала более чем на корпус. В
Кстати, о Токио.
В Пекине-2008 16-летняя Ефимова была четвертой, в Лондоне-2012 заболела и сумела завоевать только одну бронзу, в Рио-2016, куда она пробилась после вселенского скандала, были два серебра. По всем законам логики в Японии ее олимпийская мечта, наконец, должна исполниться.
Олимпийского золота у российского плавания не было с 1996 года, когда по дублю оформили Александр Попов и Денис Панкратов. И кому как не Ефимовой прерывать эту 24-летнюю серию. В конце концов, если брать чемпионаты мира, то она теперь — самый титулованный представитель плавания в стране. Великий Попов на чемпионатах мира на личных дистанциях побеждал пять раз.
А Ефимова сегодня выиграла свое шестое золото.