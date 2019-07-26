Эпоха Ефимовой. Юлия снова принесла России первое золото!

Источник: Спорт-Экспресс

Кванджу (Корея). Чемпионат мира. Женщины. 200 метров, брасс

1. Ефимова (Россия) — 2.20,17. 2. Схенмакер (ЮАР) — 2.22,52. 3. Пикрем (Канада) — 2.22,90.

Ефимова — невероятна. Ее спортивное долголетие потрясает. Свою первую медаль на чемпионатах мира Юля выиграла в Риме-2009. Тогда ей было только 17 лет. Рута Мейлютите и Лилли Кинг в то время только заканчивали начальную школу.

Потом был серебряный Шанхай-2011, где Юля была второй на двух дистанциях, а затем началась эпоха Ефимовой: в Барселоне-2013, Казани-2015 и Будапеште-2017 россиянка завоевала 10 медалей! Из них четыре — золотые.

Что ж, как пела легендарная группа, шоу должно продолжаться. К серебру на 100 м в Кванджу-2019 Ефимова добавила золото на 200. Таким образом, она побеждает на топ-уровне уже 10 лет. И пока не намерена останавливаться.

Без Кинг было скучно

Сегодняшний финал получился довольно скучным. После того, как Лилли Кинг дисквалифицировали в предварительном заплыве, интрига по большому счету умерла. Американцы не привезли в Корею лидера мирового сезона Эни Леже. Хотя, конечно, не факт, что в Кванджу ей снова удалось бы выплыть из 2.21. Стабильностью она совсем не отличается.

А вот Ефимова целенаправленно шла к этому чемпионату мира.

2.23,88 на апрельском чемпионате России. 2.22,52 на майских соревнованиях в Будапеште. Три недели спустя — 2.21,59 в Индианаполисе (где она проиграла Кинг). 2.21,20 в полуфинале в Кванджу. В финале — 2.20,17. Это лучший результат сезона в мире. Юля отобрала его у американки (2.20,77). Красиво, согласитесь.

Серебряный призер — Татьяна Шонмейкер — отстала более чем на корпус. В общем-то, уже после 100 м все было понятно. Третье место Сидни Пикрем — 2.29,90. Это медленнее результата (2.22,67) 14-летней Евгении Чикуновой на чемпионате России-2019, на котором юниорка победила. Так что не исключено, что за медали Токио-2020 на 200 м будет бороться не только самая харизматичная спортсменка страны, но еще и юная Чикунова.

Олимпийская мечта

Кстати, о Токио. По-настоящему мотивирует Ефимову сейчас только один турнир: Олимпийские игры. Кроме этого, она выиграла уже все и по несколько раз.

В Пекине-2008 16-летняя Ефимова была четвертой, в Лондоне-2012 заболела и сумела завоевать только одну бронзу, в Рио-2016, куда она пробилась после вселенского скандала, были два серебра. По всем законам логики в Японии ее олимпийская мечта, наконец, должна исполниться.

Олимпийского золота у российского плавания не было с 1996 года, когда по дублю оформили Александр Попов и Денис Панкратов. И кому как не Ефимовой прерывать эту 24-летнюю серию. В конце концов, если брать чемпионаты мира, то она теперь — самый титулованный представитель плавания в стране. Великий Попов на чемпионатах мира на личных дистанциях побеждал пять раз.