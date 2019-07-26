Чупков выиграл золото ЧМ с рекордом мира на 200 м брассом

Чупков в пятницу проплыл дистанцию в финале за 2 минуты 06,12 секунды. Предыдущее достижение составляло 2.06,67. Рекорд, побитый Чупковым, был установлен в 2017 году японцем Иппэем Ватанабе, а австралиец Мэттью Уилсон повторил это достижение в четверг в предварительных заплывах.

В финальном заплыве Уилсон занял второе место с отставанием в 0,56 секунды от Чупкова, а Ватанабе стал третьим (+0,61).

Чупков завоевал свою вторую золотую медаль чемпионатов мира в карьере, ранее 22-летний россиянин первенствовал на этой же дистанции два года назад на предыдущем ЧМ в Будапеште. Золото Чупкова стало третьим для российских пловцов на чемпионате мира-2019, все победы были одержаны в пятницу. Ранее успехов добились Юлия Ефимова (200 м, брасс) и Евгений Рылов (200 м, спина).