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16:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ефимова превзошла Попова по количеству индивидуальных золотых медалей на ЧМ

КВАНДЖУ (Южная Корея), 26 июл — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Российская пловчиха Юлия Ефимова превзошла соотечественника Александра Попова по количеству индивидуальных золотых медалей на чемпионатах мира.

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Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу Ефимова победила на 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу и принесла сборной России первое золото турнира. Россиянка стала трехкратной чемпионкой мира на данной дистанции, ранее она выигрывала золото на 200-метровке брассом на чемпионатах мира в Барселоне (2013) и Будапеште (2017).

Всего на счету Ефимовой стало шесть побед на чемпионатах мира, первое золото россиянка завоевала на дистанции 50 метров брассом на чемпионате мира 2009 года в Риме. На ЧМ-2013 в Барселоне Ефимова стала двукратной чемпионкой, вновь победив на дистанции 50 метров брассом, а на чемпионате мира 2015 года в Казани выиграла 100-метровку этим стилем плавания.

На счету Александра Попова также шесть золотых медалей на чемпионатах мира, но одну из них россиянин завоевал в составе сборной России в кролевой эстафете на чемпионате мира 2003 года в Барселоне.

«Я об этом не думала, — сказала Ефимова, отвечая журналистам на вопрос о своей рекордной статистике. — Год был тяжелый. Я рада, что у меня все получилось. Тяжело на протяжении десяти лет постоянно быть в тройке на чемпионате мира, хотя не выдерживают иногда нервы».

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