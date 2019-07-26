Ефимова превзошла Попова по количеству индивидуальных золотых медалей на ЧМ

Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу Ефимова победила на 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу и принесла сборной России первое золото турнира. Россиянка стала трехкратной чемпионкой мира на данной дистанции, ранее она выигрывала золото на 200-метровке брассом на чемпионатах мира в Барселоне (2013) и Будапеште (2017).

Всего на счету Ефимовой стало шесть побед на чемпионатах мира, первое золото россиянка завоевала на дистанции 50 метров брассом на чемпионате мира 2009 года в Риме. На ЧМ-2013 в Барселоне Ефимова стала двукратной чемпионкой, вновь победив на дистанции 50 метров брассом, а на чемпионате мира 2015 года в Казани выиграла 100-метровку этим стилем плавания.

На счету Александра Попова также шесть золотых медалей на чемпионатах мира, но одну из них россиянин завоевал в составе сборной России в кролевой эстафете на чемпионате мира 2003 года в Барселоне.