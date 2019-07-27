Американский пловец Дрессел победил на дистанции 50 м вольным стилем на ЧМ

Серебро завоевали сразу два спортсмена — бразилец Бруно Фратус и грек Кристиан Голомеев, показавшие одинаковый результат — 21,45 секунды. Россиянин Владимир Морозов пришел к финишу четвертым (21,53).
Ранее на чемпионате мира Дрессел победил на дистанции 100 м вольным стилем. Он стал вторым пловцом в истории после россиянина Александра Попова, кто выиграл дистанции 50 м и 100 м вольным стилем на двух чемпионатах мира. Также в активе Дрессела на этом чемпионате мира золото на дистанции 50 м баттерфляем и в эстафете 4×100 м вольным стилем, серебро в комбинированной эстафете 4×100 м. 22-летний Дрессел является двукратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира.
В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая — 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (12−9−4), третьей идет команда США (8−9−10).
Чемпионат мира завершится 28 июля.