Американский пловец Дрессел победил на дистанции 50 м вольным стилем на ЧМ

Ранее на чемпионате мира Дрессел победил на дистанции 100 м вольным стилем. Он стал вторым пловцом в истории после россиянина Александра Попова, кто выиграл дистанции 50 м и 100 м вольным стилем на двух чемпионатах мира. Также в активе Дрессела на этом чемпионате мира золото на дистанции 50 м баттерфляем и в эстафете 4×100 м вольным стилем, серебро в комбинированной эстафете 4×100 м. 22-летний Дрессел является двукратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира.