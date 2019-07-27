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16:34 (мск), источник: ТАСС

Американцы установили мировой рекорд в смешанной эстафете 4×100 м вольным стилем на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Сборная США по плаванию с мировым рекордом завоевала золотые медали в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

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Источник: AFP 2019

Американская команда в составе Калеба Дрессела, Зака Эппла, Мэллори Комерфорд и Симоны Мануэль показала результат 3 минуты 19,40 секунды. Ранее рекорд принадлежал также сборной США (3.19,60), он был установлен на мировом первенстве 2017 года. Тогда за американскую команду выступали Комерфорд, Мануэль и Дрессел.

Второе место заняла команда Австралии (3.19,97), третье — Франции (3.22,11).

Российская команда в составе Владислава Гринева, Владимира Морозова, Марии Каменевой и Дарьи Устиновой показала пятый результат — 3 минуты 22,72 секунды.
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22-летний Дрессел, который является двукратным олимпийским чемпионом, завоевал шестую золотую медаль на текущем мировом первенстве, также в его активе одно серебро. В общей сложности на счету Дрессела 13 золотых медалей чемпионатов мира.

Двукратная олимпийская чемпионка 22-летняя Мануэль завоевала пятую медаль на чемпионате мира в Кванджу (два золота и три серебра). Всего на ее счету девять золотых медалей мировых первенств. 21-летняя Комерфорд на текущем чемпионате мира выиграла третью медаль, ранее она завоевала две серебряные награды. В ее активе теперь шесть золотых медалей мировых первенств.

В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая — 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (12−10−4), на третьем — команда США (12−9−10). Чемпионат мира завершится 28 июля.

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