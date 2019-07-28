Кинг поздравила Ефимову с победой на 200 м брассом со словами «это было легко»

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КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Американка Лилли Кинг поздравила Юлию Ефимову с первым местом на чемпионате мира в Кванджу в плавании на дистанции 200 м брассом, отметив, что победа россиянке досталась легко. Об этом Ефимова рассказала журналистам.

В воскресенье Кинг победила на дистанции 50 м брассом, второе место заняла итальянка Бенедетта Пилато, Ефимова стала третьей. На дистанции 200 м Ефимова победила в пятницу, однако Кинг не участвовала в финале, поскольку еще на предварительном этапе была дисквалифицирована за нарушение правил прохождения поворота.

«Ее тренер подходил ко мне, желал удачи, она также подошла и сказала, что поздравляет, но со словами, что это было легко. Но мне не было легко. Ей, возможно, было — она же два раза отдохнула», — сказала, смеясь, Ефимова.