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15:33 (мск), источник: ТАСС

Ефимова эмоционально не может надломить Кинг, что получалось с другими соперницами

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова не может эмоционально надломить американку Лилли Кинг, что у нее получалось с другими соперницами. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований по плаванию на дистанции 50 м брассом.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье Кинг победила на этой дистанции, второе место заняла итальянка Бенедетта Пилато, Ефимова стала третьей.

«Эмоционально она достаточно сильная. Есть разные игры: можно человека сломать физически, а можно эмоционально. Вот эмоционально не получается, надо тренироваться», — сказала Ефимова.

Россиянка отметила, что олимпийскую чемпионку из Литвы Руту Мейлутите и датчанку Рикке Педерсен ей удавалось психологически подавить. «Руте достаточно было улыбнуться, и все. Она очень хорошая девочка, но ее тренер очень сильно настраивал против меня. Видимо, она видела, что я неплохой человек, и ее мучили угрызения совести, так что хватало одной улыбки, чтобы она “посыпалась”», — сказала россиянка, имея в виду, что литовка ранее неоднократно резко высказывалась в ее адрес.

В пятницу Ефимова победила на дистанции 200 м брассом, однако Кинг не участвовала в финале, поскольку еще на предварительном этапе была дисквалифицирована за нарушение правил прохождения поворота.

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