Ефимова эмоционально не может надломить Кинг, что получалось с другими соперницами

Россиянка отметила, что олимпийскую чемпионку из Литвы Руту Мейлутите и датчанку Рикке Педерсен ей удавалось психологически подавить. «Руте достаточно было улыбнуться, и все. Она очень хорошая девочка, но ее тренер очень сильно настраивал против меня. Видимо, она видела, что я неплохой человек, и ее мучили угрызения совести, так что хватало одной улыбки, чтобы она “посыпалась”», — сказала россиянка, имея в виду, что литовка ранее неоднократно резко высказывалась в ее адрес.