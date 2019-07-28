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15:40 (мск), источник: ТАСС

Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Сборная Китая гарантировала себе первое место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

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На турнире осталось разыграть два комплекта наград.

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В настоящий момент в активе китайских спортсменов 16 золотых, 11 серебряных и три бронзовые награды. В активе команды США, занимающей второе место, — 14 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых. Даже если американские спортсмены выиграют два оставшихся финала в плавании, они проиграют китайцам по количеству серебряных наград.

В 2017 году на чемпионате мира в Будапеште первое место в медальном зачете заняла команда США, завоевав тогда 21 золотую, 12 серебряных и 13 бронзовых наград.

Чемпионат мира в Кванджу завершится 28 июля.

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