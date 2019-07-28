Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет ЧМ по водным видам спорта

Все по плану. Российские синхронисты и прыгуны в воду успешно завершили выступление на ЧМ

В настоящий момент в активе китайских спортсменов 16 золотых, 11 серебряных и три бронзовые награды. В активе команды США, занимающей второе место, — 14 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых. Даже если американские спортсмены выиграют два оставшихся финала в плавании, они проиграют китайцам по количеству серебряных наград.