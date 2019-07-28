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15:49 (мск), источник: ТАСС

Российские пловцы завоевали бронзу в комбинированной эстафете 4×100 м на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России завоевала бронзовые медали в комбинированной эстафете 4 по 100 м на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

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Источник: РИА "Новости"

В составе национальной команды плыли Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов, они показали результат 3 минуты 28.81 секунды.

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Победу одержала команда Великобритании с результатом 3 минуты 28.10 секунды, серебро досталось американцам (3 минуты 28.45 секунды).

На чемпионате мира 2017 года в Будапеште сборная России также завоевала бронзу, тогда в составе российской команды выступали Рылов, Пригода и Морозов. Россияне никогда не побеждали на чемпионатах мира в данной дисциплине.

В Кванджу российские команды завоевали серебряные медали в эстафете 4×100 м вольным стилем (Владислав Гринев, Климент Колесников, Морозов, Рылов) и 4×200 м вольным стилем (Михаил Довгалюк, Александр Красных, Мартин Малютин, Михаил Вековищев).

Всего на этом чемпионате мира 22-летний Рылов завоевал пять наград (золото, три серебряные медали и бронзу), 23-летний Пригода — одну, 17-летний Минаков — три (две серебряные и одну бронзу), 27-летний Морозов — две.

В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая — 16 золотых, 11 серебряных и три бронзовые награды.

Сборная США находится на втором месте (15−11−10), замыкает тройку команда России (12−11−7). Чемпионат мира завершится 28 июля.

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