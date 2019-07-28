Американские пловчихи с мировым рекордом выиграли комбинированную эстафету 4×100 м на ЧМ

Американская команда в составе Реган Смит, Лилли Кинг, Келси Далии и Симоны Мануэль показала результат 3 минуты 50,40 секунды.
Предыдущий рекорд также принадлежал команде США (3.51,55), он был установлен на мировом первенстве в 2017 году. Серебро завоевали спортсменки из Австралии (3.53.42), бронза досталась команде Канады (3.53.58). Россиянки не сумели отобраться в финал, заняв по итогам квалификационных заплывов 12-е место.
Кроме того, Смит, которая плыла на первом этапе, установила новый мировой рекорд на дистанции 100 м на спине — 57,57 секунды. Предыдущее достижение принадлежало американке Кэйтлин Бейкер (58,00), оно было установлено в июле 2018 года. Ранее на турнире в Кванджу 17-летняя Смит также обновила мировой рекорд на дистанции 200 м на спине (2.03,35).
В медальном зачете турнира первое место заняла сборная Китая — 16 золотых, 11 серебряных и три бронзовые награды. Сборная США стала второй (15−11−10), замкнула тройку команда России (12−11−7).