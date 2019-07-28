Американские пловчихи с мировым рекордом выиграли комбинированную эстафету 4×100 м на ЧМ

Предыдущий рекорд также принадлежал команде США (3.51,55), он был установлен на мировом первенстве в 2017 году. Серебро завоевали спортсменки из Австралии (3.53.42), бронза досталась команде Канады (3.53.58). Россиянки не сумели отобраться в финал, заняв по итогам квалификационных заплывов 12-е место.

Кроме того, Смит, которая плыла на первом этапе, установила новый мировой рекорд на дистанции 100 м на спине — 57,57 секунды. Предыдущее достижение принадлежало американке Кэйтлин Бейкер (58,00), оно было установлено в июле 2018 года. Ранее на турнире в Кванджу 17-летняя Смит также обновила мировой рекорд на дистанции 200 м на спине (2.03,35).