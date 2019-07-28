Сальников: Молодые российские пловцы без долгих раздумий ворвались в элиту на ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Сборная России по плаванию завоевала на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу 16 медалей — три золотые, семь серебряных и шесть бронзовых. Два года назад в Будапеште на счету команды было три золота.

«Мы довольны, по сравнению с чемпионатом мира в Будапеште мы существенно улучшили наш результат. В целом чемпионат получился, ребята — молодцы, — подчеркнул Сальников. — Потенциал команды растет, и мне особенно понравилось, что молодые пловцы сборной без долгих раздумий ворвались в элиту мирового плавания. И это не предел, сегодня я хочу поздравить и нашу молодежь, которая привезла домой из Баку, где проходил юношеский Олимпийский фестиваль, еще полтора десятка наград».

«Да, были обидные четвертые места, были осечки. Сегодня, например, не удался старт Клименту Колесникову — было видно, как соскользнула нога, и на выходе проиграл лидерам метр с лишним. Уверен, не будь этой технической неполадки, была бы медаль и мировой рекорд. Но он мужественно доплыл и остался с медалью на 50-метровке, хотя эта дистанция промахов не прощает», — отметил Сальников.

Олимпийская модель отработана

Сальников отметил удачную акклиматизационную подготовку во Владивостоке, которую сборная прошла перед стартом в Кванджу. «Предстартовый акклиматизационный сбор, который мы провели перед чемпионатом, пошел на пользу — модель предолимпийской подготовки отработана», — сказал Сальников.