Сборная России заняла третье место в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта

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В последний день было разыграно восемь комплектов наград. Серебряным призером стал Евгений Рылов (50 м, спина). Бронзовыми призерами стали Юлия Ефимова (50 м, брасс), Климент Колесников (50 м, спина) и мужская сборная России (Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов) в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Также в воскресенье американские пловчихи с мировым рекордом выиграли комбинированную эстафету 4 по 100 метров.

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Больше всего медалей (16) сборной России принесли пловцы (3−7−6), россиянин Антон Чупков установил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом (2.06,12). Девять золотых медалей российские спортсмены завоевали в синхронном плавании. Четыре медали заработали прыгуны в воду (0−3−1) и еще одну серебряную медаль завоевали пловцы на открытой воде.

В хайдайвинге у мужчин лучший результат показал Никита Федотов (12-е место), в женских соревнованиях россиянки не выступали. В водном поло женская сборная России заняла пятое место, мужская команда России не выступала на чемпионате мира.