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17:19 (мск), источник: ТАСС

Дрессел и Шёстрём признаны лучшими пловцами чемпионата мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Американец Калеб Дрессел и шведка Сара Шёстрём признаны лучшими пловцами на завершившемся чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

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Источник: РИА "Новости"

22-летний Дрессел стал первым пловцом в истории, которому удалось завоевать восемь медалей на одном мировом первенстве (шесть золотых и две серебряные).

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В общей сложности на счету Дрессела 13 золотых и две серебряные медали чемпионатов мира. Также Дрессел установил мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем, помимо этого, он был в составе мужской эстафетной команды США, которая обновила рекорд мира в смешанной эстафете 4 по 100 м вольным стилем. В активе американского спортсмена две золотые награды Олимпийских игр.

25-летняя Шёстрём является олимпийской чемпионкой на дистанции 100 м баттерфляем. На прошедшем мировом первенстве она завоевала одну золотую (50 м баттерфляем), две серебряные и две бронзовые медали. Шведке принадлежит мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем — 24,43 секунды.

В медальном зачете чемпионата мира первое место заняла сборная Китая — 16 золотых, 11 серебряных и три бронзовые награды. Сборная США стала второй (15−11−10), замкнула тройку команда России (12−11−7). В зачете пловцов победила команда США (14−8−5), второе место заняла сборная Австралии (5−10−5), третье — Венгрии (4−0−0), четвертое — России (3−7−6). Чемпионат мира проходил с 12 по 28 июля.

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