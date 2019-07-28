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17:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сальников поставил сборной четверку с двумя плюсами за чемпионат мира

КВАНДЖУ (Южная Корея), 28 июл — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников поставил сборной России по плаванию четверку с двумя плюсами за чемпионат мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

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Источник: РИА "Новости"

Национальная команда завоевала 16 наград на этом чемпионате мира, побив рекорд в новейшей истории российского плавания по общему числу медалей на турнире.

«Я бы поставил за чемпионат мира четверку с двумя плюсами. Есть резервы, есть четвертые места, могли бы где-то быть медали несколько другого достоинства. Рад, что ребята не дрогнули, что наши молодые сделали свое дело, ворвались в элиту… Конечно, могло в некоторых случаях сложиться иначе — у Климента Колесникова если бы нога не соскочила, могло быть и золото на 50 м, мог бы быть и рекорд мира, но могло не быть и каких-то бронзовых медалей. Могла плыть Евгения Чикунова вместо Юли Ефимовой, но Чикунова отправилась на юношеские соревнования приобретать необходимый опыт. Но могла бы ведь и быть в команде. Это все уже сейчас умозрительно, главное, что мы сделали еще один шаг вперед», — сказал Сальников журналистам.

«Сегодня я был восхищен тем, как ребята бились в комбинированной эстафете, такие моменты вызывают гордость. Первичную, уже официальную оценку выступления команды мы дадим в сентябре», — добавил он.

В последний день соревнований мужская эстафетная команда стала бронзовым призером, серебро на 50-метровке на спине завоевал Евгений Рылов, а Климент Колесников стал бронзовым призером, Юлия Ефимова заняла третье место на дистанции 50 м брассом.

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