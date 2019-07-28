Сальников поставил сборной четверку с двумя плюсами за чемпионат мира

«Я бы поставил за чемпионат мира четверку с двумя плюсами. Есть резервы, есть четвертые места, могли бы где-то быть медали несколько другого достоинства. Рад, что ребята не дрогнули, что наши молодые сделали свое дело, ворвались в элиту… Конечно, могло в некоторых случаях сложиться иначе — у Климента Колесникова если бы нога не соскочила, могло быть и золото на 50 м, мог бы быть и рекорд мира, но могло не быть и каких-то бронзовых медалей. Могла плыть Евгения Чикунова вместо Юли Ефимовой, но Чикунова отправилась на юношеские соревнования приобретать необходимый опыт. Но могла бы ведь и быть в команде. Это все уже сейчас умозрительно, главное, что мы сделали еще один шаг вперед», — сказал Сальников журналистам.