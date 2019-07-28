Сборная России по плаванию обновила свой рекорд по количеству медалей на ЧМ

Источник: Спорт РИА Новости

Всего в Кванджу сборная России завоевала шестнадцать медалей — три золотые, семь серебряных и шесть бронзовых наград.

Золото сборной России принесли Юлия Ефимова (200 метров брассом), Антон Чупков (200 метров брассом) и Евгений Рылов (200 метров на спине). Серебряными призерами стали мужская сборная России в эстафетах 4 по 100 метров и 4 по 200 метров вольным стилем, Ефимова (100 метров брассом), Рылов (50 и 100 метров на спине), Олег Костин (50 метров баттерфляем), Андрей Минаков (100 метров баттерфляем). Бронзовые награды выиграли Дарья Васькина (50 метров на спине), Ефимова (50 метров брассом), Мартин Малютин (200 метров вольным стилем), Владислав Гринев (100 метров вольным стилем), Климент Колесников (50 метров на спине), мужская сборная России в комбинированной эстафете.