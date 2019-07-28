Ефимова призналась, что пропускает допинг-тесты

«Она ко мне подходила, мы с ней разговаривали, и она очень извинялась, сказала, что была не права. Все люди делают ошибки, и она с этим согласна. А с этими “флажками”… Вы даже не представляете, как это тяжело. Так что пропуск — это мелочь, они у меня и самой часто бывают», — приводит слова Ефимовой ТАСС.