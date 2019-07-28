Ефимова призналась, что пропускает допинг-тесты
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова призналась, что ей бывает сложно не пропускать внесоревновательные
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова призналась, что ей бывает сложно не пропускать внесоревновательные
Ранее олимпийская чемпионка из Литвы критиковала Ефимову за её прошлые допинговые нарушения.
«Она ко мне подходила, мы с ней разговаривали, и она очень извинялась, сказала, что была не права. Все люди делают ошибки, и она с этим согласна. А с этими “флажками”… Вы даже не представляете, как это тяжело. Так что пропуск — это мелочь, они у меня и самой часто бывают», — приводит слова Ефимовой ТАСС.
В соответствии с правилами, предусмотренными Всемирным антидопинговым кодексом, спортсмены должны предоставлять информацию о своём местонахождении в системе ADAMS, где за пропуск