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19:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Ефимова призналась, что пропускает допинг-тесты

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова призналась, что ей бывает сложно не пропускать внесоревновательные допинг-тесты, за что пострадала её бывшая соперница, литовка Рута Мейлутите, пропустившая три тестирования подряд за год, что является нарушением антидопинговых правил.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее олимпийская чемпионка из Литвы критиковала Ефимову за её прошлые допинговые нарушения.

«Она ко мне подходила, мы с ней разговаривали, и она очень извинялась, сказала, что была не права. Все люди делают ошибки, и она с этим согласна. А с этими “флажками”… Вы даже не представляете, как это тяжело. Так что пропуск — это мелочь, они у меня и самой часто бывают», — приводит слова Ефимовой ТАСС.

В соответствии с правилами, предусмотренными Всемирным антидопинговым кодексом, спортсмены должны предоставлять информацию о своём местонахождении в системе ADAMS, где за пропуск допинг-тестирования выставляются «флажки». За появление трёх «флажков» подряд в течение года может последовать дисквалификация. Мейлутите грозила дисквалификация до двух лет, но она предпочла завершить карьеру.

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