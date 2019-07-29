Россия провела сильнейший чемпионат в истории. В Токио плавание будет нашим главным видом?

Источник: Спорт-Экспресс

Еще в субботу российские пловцы побили свой рекорд по количеству медалей на чемпионатах мира. Серебро Андрея Минакова на 100 м баттерфляем стало для команды 12-м призовым местом за турнир. В Риме-1994, где жгли Александр Попов, Денис Панкратов и Владимир Сельков, их было 11. А, например, в Казани-2015 — всего три. В последний день соревнований медальная копилка снова пополнилась. Четырьмя медалями. При этом осталось чувство горечи — хотелось завершить этот турнир на победной ноте. И это было реально.

Драма Колесникова

Вечернюю программу последнего дня чемпионата мира открывали мужские финалы в спринте на спине. Рекордсмен мира Климент Колесников — центральная дорожка, двукратный чемпион мира на 200 м Евгений Рылов — третья.

Все мы надеялись на максимальный успех: два призовых места, одно из которых — первое. С учетом того, что в полуфинале Климент привез всем 0,2 — это было очень даже реально.

Увы, в самом неподходящий момент у нашего юниора соскользнула нога. Как позже объяснит главный тренер Сергей Чепик, Колесников хотел мировой рекорд, рисковал. В итоге он добирал как мог, но стал только третьим.

Климент пришел в микст-зону чернее тучи.

Хотя для него медаль — это что-то невероятное. В конце мая по сети начали гулять страшные новости — мол, Климент, в свои неполные 19 лет завершит карьеру из-за больших проблем со здоровьем. К счастью, оказалось, что слухи преувеличены. Но о качественной подготовке к чемпионату мира речи не шло. Спортсмен месяц пролежал на больничной койке. В Кванджу приехал, хотя от 200 м отказался.

И здесь, даже с учетом скомканной до предела подготовки и провального старта, сумел зацепить медаль.

Недоволен собой остался и Рылов, финишировавший вторым. Хотя у него уже были личное золото на 200 м и серебро на 100 м.

— Могу поставить себе за этот турнир разве что три с «минусом», — констатировал спортсмен.

Серебро и бронза за раз — и оба спортсмены огорчены чуть ли не до слез. А ведь прежде в этом виде программы у России на чемпионате мира и медалей никогда не было.

Парад третьих мест

Затем был выход Ефимовой. Юля стала третьей на 50 м. Таким образом, у нее с этого чемпионата полный комплект медалей — золото, серебро, бронза.

Самым эмоциональным моментом дня могла стать эстафета. В командных соревнованиях всегда особенная атмосфера, еще больше адреналина. Изначально было понятно, что у нас подобрался сумасшедший состав для «комбинашки».

Спина — вице-чемпион мира Евгений Рылов.

Брасс — бронзовый призер чемпионата мира-2017 Кирилл Пригода.

Баттерфляй — вице-чемпион мира Андрей Минаков.

Кроль — бронзовый призер чемпионата мира Владислав Гринев. Правда, он концу турнира стал уставать, не очень хорошо проплыл кролевой микст, что навело тренерский штаб на мысль о замене на Владимира Морозова, который в эстафетах всегда хорош.

Такая концентрация топ-спортсменов на разных стилях должна рано или поздно перейти в качество. На этот раз она вылилась в рекорд России, но его хватило только для бронзы. Все наши проплыли ровно, но без блеска. Разве что Морозов выдал свои лучшие секунды на этом турнире (у Гринева в утреннем заплыве было на 0,2 медленнее).

А вот у британцев привыяно жег Адам Пити и выше головы прыгнул Скотт Данкан. Его 46,14 в кроле — это просто безумие. Он наглядно продемонстрировал, как нужно из кожи вон вылезать, чтобы вытаскивать команду на золото. Иначе американскую сборную обыграть невозможно.

Олимпийские перспективы

Нам еще есть куда стремиться. Но греет душу тот факт, что 12 медалей, включая три золотые, были выиграны в олимпийских дисциплинах. Такая палитра говорит о том, что в Токио-2020 у нас точно будет боеспособная сборная.

Это не 2000-е, когда все надежды были на Александра Попова и Станиславу Комарову. Сейчас у России подобралась настолько разносторонняя и многогранная команда, что, даже если не пойдет у одного-другого, есть целый ряд спортсменов, готовых тут же встать на их место.

Рылов, Чупков, Ефимова — это явные кандидаты на золото. Как и обе мужские эстафеты 4×100 м — кролевая и комбинированная.

Минакову только 17 лет, Малютину — 20, а Гриневу — 23. За этот год они могут еще спрогрессировать.

Неолимпийские призовые места на нынешнем чемпионате мира: серебро Рылова и бронза Колесникова (50 м спина), серебро Костина (50 м баттерфляем) и бронза Васькиной (50 м на спине).

Но Климент и Дарья, которой 30 июля исполнится только 17, вполне могут бить в цель и на олимпийских сотнях. Первый так вообще — чемпион Европы в этом виде программы. И если бы не болезнь, кто знает, как бы он выступил в Кванджу.

А ведь в Корее мы еще своего не добрали. Совершенно точно России по силам брать медаль в смешанной комбинированной эстафете — важно больше не ошибаться с расстановкой. Реально призовое место в женской «комбинашке». Должны когда-то переплавиться во что-то серьезное бесконечные четвертые места Морозова. В 0,26 от лидера на 50 м кролем 20-летняя Каменева. Планируют добавлять на сотне брассом Чупков и Пригода. А ведь есть еще 14-летняя Евгения Чикунова, которая на отборе на 200 м обыграла Ефимову и со своим результатом взяла бы в Кванджу медаль, но ее решили поберечь и дать возможность выступать этот год с юниорами.