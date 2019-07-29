Рылов — наш ответ Фелпсу. В Токио-2020 он может выступить на восьми дистанциях

Источник: Спорт-Экспресс

22-летний Евгений Рылов стал одним из героев предолимпийского плавательного чемпионата мира. На счету россиянина сразу пять медалей, три из которых — на индивидуальных дистанциях. Одна из них — золотая. На 200 м на спине он защитил титул. Сам спортсменам, оценивая свое выступление, был предельно категоричен: три с «минусом». Он рассчитывал на большее. Согласитесь, это о многом говорит. В заключительный соревновательный день мы пообщались с личным тренером спортсмена Андреем Шишиным.

На 100 м он проиграл, потому что «свалился» на старте

— После победы в заплыве на 200 м Рылов пришел в микст-зону недовольным. Он был разочарован результатом. Какие мысли были у вас?

— Золото есть золото, это приятно. Но результат действительно не очень хороший. Мы рассчитывали на другие секунды. Я связываю это с тем, что Женя впервые на чемпионате мира плыл такое количество дистанций. Он немного подвыветрился к концу соревнований. Другое дело, что на 200 м сейчас нет суперсоперников. Или просто Рылов настолько сильнее всех…

— А как оцените его серебро на 100 м?

— Тут противоположные чувства. С одной стороны, очень больно, что это только второе место. С другой, он занял его после сумасшедшей ошибки.

— Это какой?

— Он же «свалился» на старте и пошел работать из глубины. В итоге еле доплыл. Хотя я видел, что после этого он догоняет топовых спортсменов как на катере. Рылов работал, словно спортсмен из другой лиги! Но в конце «окислился», и стал только вторым. Мне горько за поражение, но приятно, что отчетливо была видна наша работа. Он стал плавать на другом уровне.

— Такие ошибки прежде Рылов допускал?

— Старт не является нашим надежным звеном и в предстоящем сезоне мы сделаем уклончик на этом. Но такого не было никогда. Думаю, сыграла роль нервотрепка с заменой стартовых пластин после предварительных заплывов. Утром спортсмены почему-то начали срываться (одному из участников судьи позволили переплыть дистанцию два раза, и только с третьей попытки обошлось без сбоев, — Прим. «СЭ»). Из-за этого было принято решение опустить пластину на самую нижнюю позицию. Высоким это удобно, а вот Рылову и другим невысоким ребятам — не очень.

Некоторые в эстафетах обыгрывают олимпийских чемпионов

— Как же на следующий день он выплыл в эстафете 100 м из 52 секунд? Остановился в 0,12 от рекорда мира.

— Это было красиво. Но по дистанции он плыл с той же скоростью, что и в личном финале, где было 52,6. Просто на личных 100 м стартовая скорость из-за падения была хуже и на набор потребовалось слишком много энергии. Догнать-то догнал, но потом его парализовало.

— Насколько мировой рекорд вообще принципиальное для вас событие?

— Конечно, здорово проплыть так, как никто в истории. Но вся зрелищность и адреналин — в моменте. Ты выходишь с лучшими в мире в своем деле — и побеждаешь. Вот это кайф.

— Что скажете о подготовке в нынешнем сезоне?

— Было много экспериментов. Мы много участвовали в соревнованиях. Было много ноу-хау.

— С ними вы связываете прогресс на 100 м и застой на 200?

— Я все-таки склоняюсь к усталости. Но тут нужно держать руку на пульсе. Возможно, стоит частично добавить старой работы. Процент силовых работ увеличился, а силовых — уменьшился. Продолжим искать баланс. Следующий год будет во многом решающий.

— 47,0 в кролевой эстафете — это вообще законно для человека, который не плывет личные 100 м кролем?

— С возрастанием доверия возросла и личная ответственность спортсмена. А я ему доверяю полностью. Одно дело постоянно говорить Рылову: «Давай, давай, ты должен». И другое, когда человек за команду выдает из себя все. Бывали случаи, когда люди в эстафетах обгоняли олимпийских чемпионов в личных видах. Некоторые так мобилизуются в командном старте, что садятся на волну более сильного спортсмена — и плывут на ней. Это уже вопрос личности.

— Евгений признался, что вы его наставляли проплыть эти 47,0.

— Мы наработали на эти секунды. Другое дело, что можно составить идеальный план и расписать выверенную схему подготовки, но спортсмен выходит на старт — и ничего не получается. Нюансов — миллион. Я знал, что Рылов может плыть 47,0. Это было видно по динамике на тренировках. Но на чемпионат мира все стараются вывести своих спортсменов на пик формы. Вопрос в том, многие ли здесь проплыли по тем секундам, которые планировали?

— Сергей Клевцов, тренер чемпиона мира в барьерном спринте Сергея Шубенкова, говорил, что основная часть спортсменов показывает на тренировках результаты выше, чем на стартах. Примерно такой же процент атлетов демонстрирует и там, там идентичные секунды. И только процентов 10−15 умеют мобилизоваться и прибавить в самый ответственный момент.

— По большому счету, да. Есть люди, которые не могут переводить работу в результат. И ты готовишь их, учитывая, что качественная реализация данного спортсмена такова. Но есть и другие. К числу которых относится Рылов.

В теории восемь дистанций на одних ОИ — реальны

— И все-таки: нет досады, что здесь он не плыл личные 100 м кролем?

— Если сожалеть, то о золотых медалях. А у нас один со старта плывет 47, другой из 47 (Кайл Челмерс и Каллеб Дрессел соответственно. — «СЭ»). Жалеть о том, что не оказались в призах? Смысл? Нам нужно еще со своими дистанциями полностью научиться справляться. Так что есть чувство поиска того развития, чтобы сохранить его на эстафеты, в которых он бы максимально помог команде. И не только в 4×100, но и 4×200. Ведь сейчас мы, имея 47,0 в эстафете, понимаем, что без личного кроля нужно плыть дистанции сверху.

И я больше беспокоюсь не за личный кроль, а за стабильность — как нам не допустить вещей, которые случились на 200 м, когда спортсмен был пустоват. Необходим добирать базу, чтобы он еще более качественно помогал команде как лидер.

— Если Рылов отбирается на личные кролевые 100 и 200 м, то в Токио может проплыть восемь дистанций. Две на спине, две вольным стилем, две кролевые эстафеты, «комбинашку» и микст. Это хотя бы в теории реально?

— Были же примеры. Фелпс, например.

— Но в России столько не плавал никто. Даже близко.

— Детально об этом рассуждать очень рано. Жизнь спортсмена на высшем уровне — лет 10. И год — это огромный кусок. Случиться может всякое. После Рио я понимал, что мы можем подтянуть 100 м, но получилось, что из-за проблем с плечом вообще пришлось отказаться от силовой работы. Слава богу, что в Будапеште он на морально-волевых доплыл 200. Так что планировать — одно, а жизнь — другое.

— Но в принципе вы допускаете мысль, что такое возможно?

— Да, конечно. История знает примеры, значит, это возможно.

Жадность сгубить не должна. Нужно быть в ответе за ту дистанцию, на которую выходишь

— По итогам ЧМ-2017 вы говорили, что для дальнейшего прогресса нужна команда специалистов. Сейчас она есть?

— За последние годы сплотилась сборная страны. Раньше процентов 90 времени я тренировал сам. Сейчас пропорция совсем другая. И специалисты главной команды: врачи и массажисты делают огромный вклад. Плюс у меня сумасшедшая городская поддержка в Видном. В центре, которым руководит Гульнара Романадзе, у нас есть и врач, и массажист, который помогает в межсезонье и между сборов. Психологически нас там поддерживают весь год, закрывают все тылы.

— Вы же согласны с тем, что человек, который плывет большое количество дистанций, становится спортивной витриной страны? Как Катинка Хоссу в Венгрии или Майкл Фелпс в США. И Рылов может стать российским примером.

— Да, сейчас очень красиво это делает Дрессел. Он один перекрывает целые команды. Четыре личных золотых в Кванджу! Это третье место в общекомандном зачете. Такие звезды двигают наш спорт. Хочется больше таких спортсменов.

И мы тоже делаем кое-что со своей стороны. Но есть мысли и о том, чтобы жадность не сгубила. Нужно быть в ответе за ту дистанцию, на которую выходишь. Кто будет спасать ситуацию в Токио, если пойдет обрушение команды? И что делать, если только пятый день, а спортсмен уже пустой? Будем думать. Все это — очень интересная задача.

По возвращении мы сядем, и обработаем этот год. Посмотрим, что у нас не получилось с точки зрения функции подготовки, что с точки зрения дополнительных вещей, которые не позволили плыть нам здесь еще две эстафеты. Поразмыслим над тем, как в олимпийский сезон будем себя оберегать психологически. И — вперед!

«Мы можем все, были же в России богатыри»

Сергей Чепик, главный тренер: Думаю, относительно перспектив Рылова в Токио, помимо спины, скорее нужно говорить о кролевых эстафетах и «комбинашке». С Климом они должны поделить. Женя проплыл 47,0 в Кванджу 100 м вольным стилем на своем этапе, но, чтобы повторить это нужно такое же состояние, в котором он был в эстафете. Это ведь совсем другой уровень адреналина. Если он сможет вывести себя на уровень в личном заплыве, мы будет только рады.

Вообще российские спортсмены не хуже американских. Плыть много дистанций нашим ребятам — это реально. Просто мы больше сомневаемся в себе, все дело в голове. Мы все можем. Были же в России богатыри.

«Фелпса восемь дистанций не останавливали, почему меня должны?»

Евгений Рылов: Фелпса восемь дистанций за турнир не останавливали, почему меня должны? Нужно еще больше функциональной подготовки. Катинка Хоссу одна брала четыре золотых медали, опережала целые страны в медальном зачете. Дрессел работает.