Колобков поздравил сборную России по плаванию с успешным выступлением на ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Российские пловцы на завершившемся в воскресенье чемпионате мира установили рекорд в новейшей истории, завоевав 16 медалей (3 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых). До этого самым успешным чемпионатом мира для сборной России был турнир в Риме в 1994 году (11 медалей).

«От имени министерства спорта РФ и себя лично поздравляю сборную России по плаванию с успешным выступлением на чемпионате мира 2019 года! На турнире команда завоевала наибольшее количество медалей в истории не только российского, но и советского плавания. Наши пловцы проявили силу воли и твердость характера, показали высокий уровень подготовки и нацеленность на результат», — говорится в поздравлении Колобкова, которое опубликовано на сайте Всероссийской федерации плавания.