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30 июля, источник: Спорт РИА Новости

Колобков поздравил сборную России по плаванию с успешным выступлением на ЧМ

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил сборную России по плаванию с успешным выступлением на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.

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Источник: РИА "Новости"

Российские пловцы на завершившемся в воскресенье чемпионате мира установили рекорд в новейшей истории, завоевав 16 медалей (3 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых). До этого самым успешным чемпионатом мира для сборной России был турнир в Риме в 1994 году (11 медалей).

«От имени министерства спорта РФ и себя лично поздравляю сборную России по плаванию с успешным выступлением на чемпионате мира 2019 года! На турнире команда завоевала наибольшее количество медалей в истории не только российского, но и советского плавания. Наши пловцы проявили силу воли и твердость характера, показали высокий уровень подготовки и нацеленность на результат», — говорится в поздравлении Колобкова, которое опубликовано на сайте Всероссийской федерации плавания.

«Уверен, этот успех в предолимпийский год придаст спортсменам новых сил для дальнейших побед на турнирах самого высокого уровня. От всей души поздравляю сборную России по плаванию и тренеров команды с наградами чемпионата мира и желаю новых спортивных успехов во славу российского спорта!» — подчеркнул министр.

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