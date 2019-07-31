«Хотел бы на день поменяться местами с шахтером». Он выиграл ЧМ с мировым рекордом
Большое интервью Антона Чупкова.
Большое интервью Антона Чупкова.
До 2017 года русское плавание очень долго ассоциировалось с Юлей Ефимовой и Анастасией Зуевой. Золото с важных стартов привозили только они. У мужчин не случалось побед целых 14 лет.
Все изменилось на чемпионате мира в Будапеште, когда Антон Чупков и Евгений Рылов выиграли по золоту в длинном спринте. Юля Ефимова тоже была в деле.
В Кванджу история повторилась — у Ефимовой, Рылова и Чупкова снова золотой
— Со стороны все выглядело очень драматично. В
— А на самом деле все было наоборот — под контролем. Я прекрасно знал, кто и на сколько от меня уплывет на первых 100−150 метрах. Просчитать, как будут действовать соперники, для меня уже не проблема. Понимал, что и японец Ватанабе, которого списали со счетов еще в полуфинале, начнет быстро и сможет претендовать на медаль. В итоге он с бронзой.
Вообще все получилось так, как мы и рассчитывали с тренером. Раскладов по каждому гребку, конечно, нет. Есть временные интервалы, в которые я должен был уложиться: первая половина дистанции — в среднем за 1,02, вторая — не больше 1,04, на финише — просто не сдерживать себя. И главная установка — получить удовольствие от заплыва.
— Уилсон ошибся, когда сразу так рванул?
— Он всегда так плавает. У него такая тактика. И менять
— И выдыхаться еще быстрее.
— Надеюсь.
— Насколько важно, что это золото — с мировым рекордом?
— В принципе, вообще не важно. Ничто не сравнится с первой серьезной медалью на взрослом уровне. У меня так получилось, что она была олимпийской. Сейчас намного спокойнее отношусь и к соревнованиям, и к наградам, и к рекордам. Приятно, конечно. Но не вижу особого смысла зацикливаться на цифрах.
— Вы говорили, что заранее понимали: может быть мировой рекорд. У вас часто включается спортивная интуиция?
— Всегда
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— Читала, что у вас была мечта — побывать на Дальнем Востоке. Сейчас, с учетом Токио-2020 существенная часть подготовки проходит и будет проходить там. Вам понравилось?
— Мы пока были только во Владивостоке и окрестностях. А я очень хотел побывать в
Мне вообще тяжело даются поездки в ту сторону.
— Во время сборов перед чемпионатом мира вы начали терять вес. Это тоже
— Нет, пока. Питался вроде нормально, ел много, а потом вставал на весы и видел, что у меня те же цифры, с которыми приехал. В
Скорее всего, организм так акклиматизировался. С нами ездили биохимики. Я регулярно сдавал кровь, и все показатели были близки к идеальным. Доктор говорил, что все хорошо. Чувствовал я себя тоже нормально. Больше всех волновались тренеры. Я просто хотел разобраться. Приходил на обследование, врач смотрит мой вес, поднимает данные, как он менялся в динамике, добрались аж до 2016 года и поняли, что тогда, перед Олимпиадой был такой же. Меня успокоили: тогда выступил хорошо, значит и сейчас все тоже будет хорошо. Думаю: «Ну, классно, только я тогда проплыл за 2:07,70, а сейчас имею результат на секунду с лишним быстрее. Вообще многое изменилось». В итоге, конечно, ничего плохого не случилось. Но будем еще разбираться, в чем дело.
— Спортсмены много путешествуют — самое удивительное место, в котором довелось побывать?
— Недавно был в
— Знаю, что вы были в Кувейте по приглашению местного шейха.
— Да, в январе туда позвали тренера на сбор. Он согласился, я — тоже, хотя изначально не очень хотел ехать. Думал, что будет скучно, нудно, потому что ехал туда только с тренером. Плюс — совсем другие порядки, про которые мы тоже толком ничего не знаем.
Нас встретили очень круто. Любая наша просьба сразу же исполнялась. Возили на восточный базар, организовали прогулку на яхте, водили в лучший ресторан Кувейта — там такая очередь, что надо записываться за две недели, а мы просто спокойно пришли и поужинали. И даже погода была идеальная — не больше 20-ти градусов, хотя летом у них бывает до 50-ти, когда можно передвигаться только от кондиционера в доме до кондиционера в машине или торговом центре.
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— Давайте на контрасте вспомним поездку в Рио. Это была первая Олимпиада — не обидно, что такая нервная?
— Если говорить о скандалах, которые окружали российскую команду, то мне по большому счету было пофиг. Конечно, было бы обидно, если бы нас не пустили, а мы такую работу проделали. Но я старался максимально отключиться от этой ситуации, не думать — поедем или не поедем, допустят или не допустят. Я просто тренировался.
Уже в самом Рио тоже старался не обращать внимание на всякие разговоры. Олимпиада — мечта любого профессионального спортсмена. Моя тогда исполнилась. И я делал все, чтобы не испортить этот момент.
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— В самом Рио — нет. Встретился с офицерами только один раз, после медального заплыва. Призеры же всегда проходят контроль. До этого в Москве часто брали пробы, на сбор в Португалию приезжали.
— С провокациями со стороны журналистов или спортсменов из других команд не сталкивались?
— Нет, не помню ничего такого. А если бы
— Вы говорили, что в Рио могла быть золотая медаль. Разбирались, почему не получилось?
— Да, можно было. Специально не пересматривал тот заплыв, но несколько раз случайно попадалось на глаза видео в разных нарезках. Знаю, в чем я мог прибавить именно в тот момент. Был плохой третий поворот, со старта ушел не очень хорошо. Мелочи, которые в итоге сложились в третье место.
— Так часто бывает, что любая олимпийская медаль, кроме золотой, становится лучшим стимулом, чтобы продолжать карьеру. Та же Ефимова не раз говорила: если бы на первой Олимпиаде в Пекине случилось золото, она бы завершила карьеру еще тогда. В Токио будут ее четвертые Игры, во многом потому что не хватает этой медали.
— У меня такого нет. Чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что вообще надо успевать жить. Проводит больше времени с семьей, с родными людьми, с друзьями. У многих ребят в сборной, которым 27−28 лет, уже есть семьи. Кого ни спроси — помнят ли они, как сын начал ходить, когда сказал первое слово — они не смогут ответить, потому что в эти моменты были
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— Когда читаешь интервью пловцов, чемпионов самых разных лет, часто попадаются истории про то, что происходит в раздевалках за 10 минут до старта — провокации, психологическое давление, перепалки, даже драки. Насколько современное плавание конфликтный вид спорта?
— У меня сейчас нет конфликтов ни с кем. Но если
— Кто самый невыносимый в бассейне?
— Вот у китайца Сунь Яна такая репутация. Про всю эту
А вообще нас, брассистов, больше всех и ненавидят. У нас очень специфическая техника. Это особенно хорошо чувствуется, когда на тренировке по одной дорожке по 40 человек плавают. Разминаемся фактически на голове друг у друга. Все очень плотно, как в муравейнике. А тут брассист со своими ногами на полдорожки. Можно реально
— В Америке или в Австралии плавание — почти религия. Что не так в России, на ваш взгляд?
— Много причин.
Одна из главных — плавание плохо освещается. Нормальный показ чемпионата России организовали, по сути, только в этом году.
Делали то, что во всем мире и во всех других видах обычная практика: снимали профайлы про участников, брали
В прошлом году в Казани впервые проводился этап Кубка мира. Сейчас это вообще лучше место для профессионального плавания в России. Было очень много зрителей, даже больше, чем на утренних заплывах в том же Кванджу во время чемпионата мира. Наши люди начинают смотреть плавание. Столько сообщений, сколько за последние
— А вы
—Тысячи четыре прибавилось. Спасибо Дмитрию Губерниеву, который еще и отмечал на фотографиях.
Классно, что он комментирует плавание. У меня мама — настоящий фанат биатлона. У нас зимой голос Губерниева — главный в доме. Если будет выбор между
Мне нравится, как эмоционально они с Панкратовым за нас болеют во время трансляций.
— Еще одна проблема — у нас очень мало бассейнов, на которых можно проводить соревнования нормального уровня, привлекать
— Да. Сейчас дошло до того, что даже в Москве нет такого бассейна. Был «Олимпийский», но ему сколько лет уже, наконец, закрыли на реконструкцию. Обещают открыть бассейн в «Лужниках», но с ним уже все понятно — чисто коммерческая история. Тот же чемпионат Москвы по плаванию теперь негде проводить.
Тренироваться тоже особо негде. У меня, например, даже стартовой тумбочки нет. Я плаваю в открытом бассейне, по соседству — закрытый. Там тумбочки есть, но фактически самодельные. Просто приделали к советским еще тумбочкам
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— Да. Анна Степановна у нас химию вела. В Училище олимпийского резерва № 3. Она до сих пор там работает.
Когда мы только начали учить химию, я за первые же три работы получил три двойки. Один такой был. И у нас с Анной Степановной сразу случилась взаимная любовь. И это без шуток. Она реально хотела помочь, объясняла все дополнительно. Исправил все работы на три пятерки и дальше все было хорошо с химией. В аттестате — четверка, а больше мне и не надо.
— «вДудь» смотрите?
— Бывает, на сборах. Лично с ним не знаком, но Анна Степановна много про него рассказывала. Говорила, что он просил ее не смотреть выпуски или смотреть, но периодически затыкать уши.
— Один из обязательных вопросов Юры — про деньги. А плаванием можно заработать на жизнь?
— Мне хватает. Я не транжира. Не буду покупать супердорогие часы. Всегда есть риск забыть их
Если сезон складывается удачно, то призовые могут дойти до $100 000. Для плавания это очень хорошо. Сравнивать с другими видами не буду — и так все знаете.
Есть еще спонсорские контракты. Но там все было сложно. На международных соревнованиях мы должны заклеивать эмблемы личных спонсоров. А кому это понравится? Правда, сейчас обещают пересмотреть эти правила. Во время «Чемпионской серии» было собрание с исполнительным директором FINA Корнелем Маркулеску, и он говорил, что этот вопрос уже очень серьезно обсуждается. Это важно. Поможет привлечь внимание к виду спорта в целом, ну и спонсоры, естественно, будут охотнее заходить.
— Назовите трех человек, которые оказали на вас самое большое влияние?
— Конечно, мама. Она вырастила меня одна. Потрясающий человек, работает диспетчером МЧС. Каждый день столько сложных историй через себя пропускает.
Еще один очень важный для меня человек — мой тренер Александр Сергеевич Немтырев. Мы с ним 11 лет вместе, с самого детства.
И еще назову Сергея Фесикова. Настоящий мужчина. Мне бы хотелось быть на него похожим. Меня, кстати, пару раз называли его младшим братом. У его жены Насти Фесиковой (до 2013 года — Зуевой — Sport24) расспрашивали про меня в магазине. Их семья для меня, кстати, тоже пример для подражания.
— Представьте, что у вас есть возможность на один день поменяться с
— Мне нравится профессия летчика. И, кажется, если бы не спорт, я бы попробовал им стать. На тренажерах уже летал, понравилось.
Но вообще, если так экспериментировать, то хочется попробовать
Марина Крылова