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15:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Отборочный к Олимпиаде ЧР по плаванию запланирован на 12—18 апреля

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Отборочный к Олимпийским играм чемпионат России по плаванию 2020 года предварительно запланирован на середину апреля в Казани, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания на своем сайте.

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Соревнования будут иметь квалификационное значение для участия в Олимпийских играх.

Предварительно турнир запланирован для проведения в Казани 12—18 апреля. Чемпионат России по плаванию на открытой воде предварительно запланирован на 11—17 сентября в Краснодарском крае.

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