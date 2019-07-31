Отборочный к Олимпиаде ЧР по плаванию запланирован на 12—18 апреля
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Отборочный к Олимпийским играм чемпионат России по плаванию 2020 года предварительно запланирован на середину апреля в Казани, сообщает
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Отборочный к Олимпийским играм чемпионат России по плаванию 2020 года предварительно запланирован на середину апреля в Казани, сообщает
Соревнования будут иметь квалификационное значение для участия в Олимпийских играх.
Предварительно турнир запланирован для проведения в Казани