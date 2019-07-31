Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
Чукарички
Мольде
02
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Копенгаген
ТНС
10
Футбол. Еврокубки
доп. время
АИК
Марибор
31
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
БАТЭ
20
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Дандолк
30
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Црвена Звезда
21
Все события
Фоторепортажи
18«Динамо» — «Рубин»: концерт в Петровском парке, час большинства, гол в концовке
14ЦСКА — «Локомотив»: ВАР помог армейцам победить
16:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Симонова и Морозов выступят на первом этапе Кубка мира по плаванию в Токио

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Виталина Симонова и Владимир Морозов выступят на первом этапе Кубка мира-2019 в Токио от сборной России по плаванию.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Этап в Токио пройдет 2—4 августа, второй и третий этапы состоятся в китайском Цзинане (8—10 августа) и Сингапуре (15—17 августа).

«Выступлю на первых трех этапах и затем возвращаюсь в Россию», — сообщила Симонова РИА Новости, отметив, что на этап Кубка мира в Токио от российской стороны заявлены она и Морозов.

Ранее обладатель Кубка мира Морозов сообщил РИА Новости, что выступит на всех этапах турнира.

 'Узнав, папа бросил трубку': история любви Артемия Панарина и Алисы Знарок
Выглядит как бомж: где сейчас экс-футболисты сборной России
«Спартак» распродает лидеров — и верно делает. Но потерял сезон
РПЛ отказалась переносить матч «Спартак» — «Динамо»
Ефимова: Не люблю, когда обнимают пьяные фанаты
«Реал Мадрид» обыграл «Фенербахче» в матче за 3-е место Audi Cup
Месси и Роналду претендуют на звание лучшего игрока года
Как лучший русский лыжник готовится к новому сезону
В Канаде возмущены номером российского новичка «Нью-Джерси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь