Симонова и Морозов выступят на первом этапе Кубка мира по плаванию в Токио

Этап в Токио пройдет 2—4 августа , второй и третий этапы состоятся в китайском Цзинане ( 8—10 августа ) и Сингапуре ( 15—17 августа ).

«Выступлю на первых трех этапах и затем возвращаюсь в Россию», — сообщила Симонова РИА Новости, отметив, что на этап Кубка мира в Токио от российской стороны заявлены она и Морозов.