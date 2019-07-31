Симонова и Морозов выступят на первом этапе Кубка мира по плаванию в Токио
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Виталина Симонова и Владимир Морозов выступят на первом этапе Кубка мира-2019 в Токио от сборной России по плаванию.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Виталина Симонова и Владимир Морозов выступят на первом этапе Кубка мира-2019 в Токио от сборной России по плаванию.
Этап в Токио пройдет
«Выступлю на первых трех этапах и затем возвращаюсь в Россию», — сообщила Симонова РИА Новости, отметив, что на этап Кубка мира в Токио от российской стороны заявлены она и Морозов.
Ранее обладатель Кубка мира Морозов сообщил РИА Новости, что выступит на всех этапах турнира.