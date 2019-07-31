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17:44 (мск), источник: Sport24

«Странно, что негатив идет в основном от русских». Пловчиха-чемпионка Ефимова рассказала о хейтерах

Российская пловчиха Юлия Ефимова, являющаяся 6-кратной чемпионкой мира и 7-кратной чемпионкой Европы, рассказала о недоброжелателях.

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«Хейтеры пишут, но я не реагирую.

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Могу с друзьями посмеяться. Частоэти сообщения выглядят очень глупо. Не знаю, почему негатив идет чаще всего от русских. Ну не нравится тебе человек — пройди мимо. Не думаю, что я позволила бы себе писать какое-нибудь говно человеку, который мне не нравится. Такое поведение для меня выглядит странным. Но я не реагирую, эти люди недостойны моего внимания.

Старости я не боюсь. Но и не вижу ничего плохого в том, что омолаживаются. Главное, не перебарщивать.

Вообще, ничего страшного, если я буду морщинистой, но худенькой старушкой. Главное, хорошо чувствовать себя внутри, не болеть", — сказала спортсменка во время стрима «Матч ТВ» в соцсети ВКонтакте.

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