«Странно, что негатив идет в основном от русских». Пловчиха-чемпионка Ефимова рассказала о хейтерах
Российская пловчиха Юлия Ефимова, являющаяся 6-кратной чемпионкой мира и 7-кратной чемпионкой Европы, рассказала о недоброжелателях.
Российская пловчиха Юлия Ефимова, являющаяся 6-кратной чемпионкой мира и 7-кратной чемпионкой Европы, рассказала о недоброжелателях.
«Хейтеры пишут, но я не реагирую.
Могу с друзьями посмеяться. Частоэти сообщения выглядят очень глупо. Не знаю, почему негатив идет чаще всего от русских. Ну не нравится тебе человек — пройди мимо. Не думаю, что я позволила бы себе писать
Старости я не боюсь. Но и не вижу ничего плохого в том, что омолаживаются. Главное, не перебарщивать.
Вообще, ничего страшного, если я буду морщинистой, но худенькой старушкой. Главное, хорошо чувствовать себя внутри, не болеть", — сказала спортсменка во время стрима «Матч ТВ» в соцсети ВКонтакте.