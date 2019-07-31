«Странно, что негатив идет в основном от русских». Пловчиха-чемпионка Ефимова рассказала о хейтерах

Могу с друзьями посмеяться. Частоэти сообщения выглядят очень глупо. Не знаю, почему негатив идет чаще всего от русских. Ну не нравится тебе человек — пройди мимо. Не думаю, что я позволила бы себе писать какое-нибудь говно человеку, который мне не нравится. Такое поведение для меня выглядит странным. Но я не реагирую, эти люди недостойны моего внимания.