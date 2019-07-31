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18:47 (мск), источник: Sport24

Ефимова рассказала, как бы ответила на испепеляющий взгляд американки Кинг

Российская пловчиха Юлия Ефимова, являющаяся 6-кратной чемпионкой мира и 7-кратной чемпионкой Европы, рассказала о своих взаимоотношениях с Лилли Кинг. Американка известна своим «прожигающим» взглядом перед соревнованиями.

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— Вы сказали, что нормально общаетесь с Кинг, но комментируя то, что Кинг кидала в вашу сторону не самые доброжелательные взгляды, вы заверили, что были готовы ответить, если бы заметили раньше. Где правда?

— Один мой знакомый говорит, что это было больше сделано на камеру. В Америке многие до сих пор меня «любят» (смеется), но я это знала до этого. Думаю, таким взглядом Кинг себя просто настраивает. Я же в это время всегда в своих мыслях и мало что замечаю.

Если бы увидела ее взгляд, то действительно бы ей ответила. Но не так, как думают. Например, послала бы ей воздушный поцелуй. Потому, что если ты концентрируешься на негативе и думаешь, какая она плохая, то часто теряешься. Поэтому мой ответ был бы таким, — сказала спортсменка во время стрима «Матч ТВ» в соцсети Вконтакте.

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