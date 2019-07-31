Ефимова рассказала, как бы ответила на испепеляющий взгляд американки Кинг

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

— Вы сказали, что нормально общаетесь с Кинг, но комментируя то, что Кинг кидала в вашу сторону не самые доброжелательные взгляды, вы заверили, что были готовы ответить, если бы заметили раньше. Где правда?

— Один мой знакомый говорит, что это было больше сделано на камеру. В Америке многие до сих пор меня «любят» (смеется), но я это знала до этого. Думаю, таким взглядом Кинг себя просто настраивает. Я же в это время всегда в своих мыслях и мало что замечаю.