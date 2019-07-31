«Не люблю, когда обнимают пьяные фанаты». Ефимова о хейтерах, мечте, дошираках и съемках в клипе
Шестикратная чемпионка мира пообщалась с болельщиками.
Шестикратная чемпионка мира пообщалась с болельщиками.
Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова во время стрима «Матч ТВ» в соцсети Вконтакте больше 40 минут отвечала на вопросы болельщиков. Пловчиха рассказала об истории с допингом, хейтерах, отношениях с американской соперницей Лилли Кинг, старости, плохой еде в Корее и многом другом. Также спортсменка ответила на некоторые вопросы от Sport24.
— Самая дорогая награда?
— Все награды было тяжело завоевать, и они все дороги мне. Но самые запоминающиеся — золото Рима-2019 (моя первая победа на ЧМ в карьере), а также успех в Казани в 2015-м, потому что это было на родине. Никогда не забуду, как мы всем стадионом пели гимн. Ну и последняя —
— Где проходят ваши тренировки? Почему не в России?
— В России я тоже занимаюсь, просто меньше.
Плюс, плавание — это летний вид спорта. Если честно, хочется на болеть, а плавать
— Ваша любимая техника?
— Дельфин. Она мне нравится, но это очень сложно. Естественно, я лучше всего плаваю брассом.
— Как вы отдыхаете на море? Плаваете ли на больших надувных матрасах?
— Конечно, плаваю. Без воды себя не очень чувствую. Но люблю и горы — полазать, походить, покататься. Но все же предпочитаю пляжи, люблю плавать на матрасах или на круге с уточкой.
— Как получилось, что вы стали обучаться именно брассу?
— Обучаться плаванию я начала в семь лет. Начинала карьеру с комплекса, неплохо плыла всеми видами, но брасс получался чуть лучше и со временем перешли на этот стиль. Попали к Ирине Вятчаниной в Таганрог, и она сказала, что я точно буду брассисткой.
Потом начала плавать только брассом и другие виды забыла. Хотя иногда и плава комплексом. Сейчас на чемпионате России в заплыве комплексом в тройку я попаду. Но это не мир, поэтому я убрала для себя этот вид.
— Как приняли лично историю с допингом?
— Очень тяжело. Впервые это случилось сразу после Нового года. Помню, как мне позвонили, я была в аэропорту. Я буквально рухнула на месте. Была одна, и сотрудники переживали, что случилось со мной.
Очень переживала тогда. Плавание — моя жизнь. И она рухнула. Сначала не понимала, в чем дело. Потом начали искать, как это произошло, как это могло попасть ко мне. Это очень сложный момент, который даже врагу не пожелаешь.
— Вы ведете соцсети?
— Да, но одну. Сижу в основном в инстаграме.
— Готовы стать тренером для малышей?
— Тяжело сказать. Я, наверное, вообще не готова стать тренером. Тем более для малышей. Надо уходить совсем в начальную подготовку. Надо поднимать все конспекты. Проще подойти к
— Боитесь ли старости?
— Нет. Но и не вижу ничего плохого в том, что люди омолаживаются. Главное, не перебарщивать. Вообще, ничего страшного, если я буду морщинистой, но худенькой старушкой. Главное, хорошо чувствовать себя внутри, не болеть.
— Часто ли пишут хейтеры?
— Пишут, но не реагирую. Могу с друзьями посмеяться. Часто эти сообщения выглядят очень глупо. Не знаю, почему негатив идет чаще всего от русских. Ну не нравится тебе человек — пройди мимо. Не думаю, что я позволила бы себе писать
— Что вам снится?
— На ЧМ в Корее была ужасная еда. Там буквально не было ничего, мы только дошираки ели (смеется). И борщи, суши, крабы и другая нормальная еда мне чуть ли не снилась.
— Как вы выбираете купальники для соревнований? Капризничаете?
— Я люблю очень яркие цвета. Они выделяются в бассейне. А так, отталкиваюсь от того, что предоставляют спонсоры. Ну и подбираю его под шапочку, маникюр или просто по настроению.
— Где вы себя комфортнее чувствуете? На суше или в воде?
— В воде, однозначно. На суше я нелепая (смеется). Вот сейчас не могу даже на стуле нормально сидеть.
— Вам любимый сериал?
— «Друзья». Сто процентов, только он. Есть еще несколько других сериалов, ну друзья —
— Смотрите ли фильмы «Марвел»? Какой герой нравится больше всего?
— Смотрела это фильмы, но не все. Наверное, любимый герой — Халк. Он же оттуда? (смеется) Но там они все достаточно прикольные.
— Звездный ли вы человек? Можете ли просто так гулять по улице и спокойно реагировать на фанатов, которые неожиданно подбегают?
— Не мне судить, звездный ли. Я спокойно гуляю по улице. Что касается моей реакции, то это зависит от фанатов. Бывают люди, которые
— Был ли отпуск в этом году?
— Еще нет. Поеду отдыхать в Волгодонск, там сейчас тепло. Не то, что тут, в Москве.
— В клипе какой группы вы бы снялись?
— Актер я еще тот! Мне очень тяжело даются всякие съемки. А так — мне нравится Red Hot Chili Peppers, у них в клипе я бы снялась с удовольствием.
— Самая тяжелая победа?
— Рио-2016. Хоть там не было золота, но я была рада, что вообще осталась в живых. Вообще не представляю, как я смогла то серебро взять. Учитывая, как я готовилась к старту, для меня было победой, что я просто вышла на старт.
У меня был шок, когда американскому тренеру запретили тренировать меня. Он тогда сказал мне, что мой папа — шикарный тренер и у меня все получится.
— Общаюсь ли я со своими соперниками?
— Да, общаюсь со всеми. Естественно, мы не лучшие друзья. Есть хорошие девчонки, но я достаточно закрытый человек, хоть и сейчас много болтаю. Обидно, когда подпускаешь людей, а они тебя предают.
— Кто самый грозный соперник для вас?
— Конкуренты больше меня боятся, чем я их.
— Считаете ли себя великой после 6 золотых медалей? Вы догнали Александра Попова.
— Даже учитывая то, что у меня 6 золотых медалей, до Александра Попова мне очень далеко, он мой кумир детства. Александр очень классный и крутой, одним словом — легенда. Надеюсь, что через 20−30 лет я буду такой же. Вообще, я не стремлюсь бить
— Ваши противостояние с Лилли Кинг подогревает интерес к плаванию?
— Да, наши заплывы с Кинг считаются самыми зрелищными. Это раскуривают СМИ, фанаты раскупают все билеты. Нам от этого не очень весело, но болельщикам интересно.
— Вопрос от Sport24. Как расцениваете ситуацию с китайским пловцом Сунь Яном, которому на награждении после заплыва на дистанции 400 метров вольным стилем на ЧМ не пожал руку австралиец Мэк Хортон, считающий Яна допингистом.
— Инцидент с китайским пловцом Сунь Яном (на ЧМ его освистывали трибуны, а австралиец отказался пожать ему руку. — Sport24)? У меня было такое на Олимпиаде. Это некрасиво и неправильно со стороны тех, кто это делает (не жмут руки). Ты согласился выйти на пьедестал, уважай правила. Есть суды для этого, идут расследования. Это некрасиво выглядит со стороны и тяжело переносить эмоционально.
К Сунь Яну я не испытываю никаких симпатий. Но после этого случая мне стало обидно за него, в
— Как идет общение между соперницами вне бассейна?
— Зависит от дистанции, от людей. Всегда
— Вы сказали, что нормально общаетесь с Кинг, но комментируя то, что Кинг кидала в вашу сторону не самые доброжелательные взгляды, вы заверили, что были готовы ответить, если бы заметили раньше. Где правда?
— Один мой знакомый говорит, что это было больше сделано на камеру. В Америке многие до сих пор меня «любят» (смеется), но я это знала и до этого. Думаю, таким взглядом Кинг себя просто настраивает. Я же в это время всегда в своих мыслях и мало что замечаю.
Если бы увидела ее взгляд, то действительно бы ей ответила. Но не так, как думают. Например, послала бы ей воздушный поцелуй. Потому, что если ты концентрируешься на негативе и думаешь, какая она плохая, то часто теряешься. Поэтому мой ответ был бы таким.
— Еще вопрос от Sport24. Вы сказали, что этот чемпионат был самым скучным в вашей карьере. А какие соревнования были самыми веселыми во всех смыслах?
— Запомнились Рим-2009, Казань-2015, Будапешт-2017, Барселона-2013. Везде было достаточно весело.
— Лионель Месси или Криштиану Роналду?
— Наверное, Роналду.
— Ваша мечта?
— Яхта.
— Будете ли вы выступать в Казани в 2025-м году?
— Сомневаюсь (смеется). Конечно, не могу сказать об этом точно, но очень сомневаюсь в своем участии.