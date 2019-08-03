Пятикратная олимпийская чемпионка по плаванию Воллмер завершила карьеру

Воллмер завоевала семь медалей (пять золотых, серебро и бронзу) на трех Олимпиадах. В составе сборной США она дважды побеждала в эстафете 4×200 метров вольным стилем (на Играх в Афинах в 2004 году и в Лондоне в 2012-м) и в комбинированной эстафете 4×100 метров (в Лондоне и Рио-де-Жанейро в 2016 году). На лондонской Олимпиаде она выиграла золото на 100-метровке баттерфляем с мировым рекордом. Также в активе Воллмер четыре золотые медали чемпионатов мира.