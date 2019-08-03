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10:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пятикратная олимпийская чемпионка по плаванию Воллмер завершила карьеру

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пятикратная олимпийская чемпионка по плаванию американка Дана Воллмер завершила профессиональную карьеру после выступления на чемпионате США в Стэнфорде, сообщает АП.

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Источник: AFP 2019

Заключительным стартом в карьере 31-летней спортсменки стал предварительный заплыв на 100 метров баттерфляем. Воллмер показала результат 59,94 секунды и не смогла выйти в финал.

Мать двоих детей Воллмер ранее сообщила, что после чемпионата США закончит карьеру.

Воллмер завоевала семь медалей (пять золотых, серебро и бронзу) на трех Олимпиадах. В составе сборной США она дважды побеждала в эстафете 4×200 метров вольным стилем (на Играх в Афинах в 2004 году и в Лондоне в 2012-м) и в комбинированной эстафете 4×100 метров (в Лондоне и Рио-де-Жанейро в 2016 году). На лондонской Олимпиаде она выиграла золото на 100-метровке баттерфляем с мировым рекордом. Также в активе Воллмер четыре золотые медали чемпионатов мира.

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