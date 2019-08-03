Текущие события
Футбол. Премьер-лига
3.08
Зенит
Краснодар
11
Футбол. Премьер-лига
3.08
Спартак
Динамо
00
Футбол. Первый дивизион
3.08
Чайка
Нижний Новгород
00
Футбол. Первый дивизион
3.08
Краснодар-2
Ротор
01
Футбол. Первый дивизион
3.08
Факел
Мордовия
21
Футбол. Первый дивизион
3.08
Нефтехимик
Текстильщик
12
Футбол. Первый дивизион
3.08
Шинник
Авангард К
13
Футбол. Премьер-лига
3.08
Крылья Советов
Локомотив
12
Футбол. Первый дивизион
3.08
Томь
Енисей
00
Футбол. Первый дивизион
3.08
Чертаново
Химки
00
Все события
Фоторепортажи
12Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори
13Два гола за три минуты: как «Локомотив» обыграл «Тамбов»
3 августа, источник: БЕЛТА

Пловец Илья Шиманович выиграл второе золото на этап КМ в Токио

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пловец Илья Шиманович выиграл вторую золотую медаль на этапе Кубка мира в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: AP 2019

Белорус победил на дистанции 50 м брассом — 26,78 сек. Второе место занял итальянец Николо Мартинени — 26,88 сек., а бронзовая медаль у Ясухиро Косеки из Японии — 27,05 сек.

Днем ранее Илья Шиманович победил на 100 м брассом.

Другой белорус Никита Цмыг завоевал бронзовую медаль в Токио в решающем заплыве 50 м на спине — 25,06 сек. Первое место у россиянина Владимира Морозова — 24,53 сек., а серебряным призером стал Майкл Эндрю из США — 24,87 сек.

В соревнованиях среди женщин на дистанции 100 м брассом Алина Змушко с результатом 1 мин. 07,51 сек. заняла шестое место и установила новый рекорд Беларуси.

Первый этап Кубка мира по плаванию проходит в спорткомплексе Tatsumi International Swimming Centre, где в 2020 году состоятся соревнования летних Олимпийских игр.

Гороскоп на июль 2019 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа
Развязка-инфаркт. «Локомотив» вырвал победу в Самаре
Первая нулевая ничья сезона РПЛ — в московском дерби
Малком дебютировал без блеска. «Зенит» спас Дзюба
Российские волейболистки победили Канаду. До ОИ остался один шаг
«Боруссия» победила «Баварию» в матче за Суперкубок Германии
Возле стадиона «Зенита» произошла драка между фанатами и ОМОНом
Кононов: Поступок Понсе — чисто игровой момент
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь