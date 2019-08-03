Пловец Илья Шиманович выиграл второе золото на этап КМ в Токио

Источник: AP 2019

Белорус победил на дистанции 50 м брассом — 26,78 сек. Второе место занял итальянец Николо Мартинени — 26,88 сек., а бронзовая медаль у Ясухиро Косеки из Японии — 27,05 сек.

Днем ранее Илья Шиманович победил на 100 м брассом.

Другой белорус Никита Цмыг завоевал бронзовую медаль в Токио в решающем заплыве 50 м на спине — 25,06 сек. Первое место у россиянина Владимира Морозова — 24,53 сек., а серебряным призером стал Майкл Эндрю из США — 24,87 сек.

В соревнованиях среди женщин на дистанции 100 м брассом Алина Змушко с результатом 1 мин. 07,51 сек. заняла шестое место и установила новый рекорд Беларуси.