Белорусские пловцы заняли третье место в эстафете на этапе КМ в Токио

Также бронзовая медаль на счету белоруски Алины Змушко, показавшей третий результат на дистанции 50 м брассом — 31,12 сек. Награда высшей пробы досталась пловчихе из Ямайки Алии Аткинсон — 30,35 сек., серебро — японской спортсменке Сатоми Судзуки (31,09 сек.).

Ранее Илья Шиманович выиграл золотые награды на дистанциях 100 и 50 м брассом. Бронза на счету Никиты Цмыга в заплыве 50 м на спине.