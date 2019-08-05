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14:28 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские пловцы заняли третье место в эстафете на этапе КМ в Токио

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы заняли третье место в комбинированной эстафете 4×100 м на первом этапе Кубка мира в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2019

Белорусская команда в составе Никиты Цмыга, Ильи Шимановича, Оксаны Демидовой и Алины Змушко показала результат 3 мин. 49,47 сек.

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На высшую ступень пьедестала почета поднялись атлеты из Японии — 3 мин. 44,75 сек., второе место заняла сборная Австралии — 3 мин. 47,07 сек.

Также бронзовая медаль на счету белоруски Алины Змушко, показавшей третий результат на дистанции 50 м брассом — 31,12 сек. Награда высшей пробы досталась пловчихе из Ямайки Алии Аткинсон — 30,35 сек., серебро — японской спортсменке Сатоми Судзуки (31,09 сек.).

Ранее Илья Шиманович выиграл золотые награды на дистанциях 100 и 50 м брассом. Бронза на счету Никиты Цмыга в заплыве 50 м на спине.

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