Белорусские пловцы заняли третье место в эстафете на этапе КМ в Токио
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы заняли третье место в комбинированной эстафете 4×100 м на первом этапе Кубка мира в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы заняли третье место в комбинированной эстафете 4×100 м на первом этапе Кубка мира в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусская команда в составе Никиты Цмыга, Ильи Шимановича, Оксаны Демидовой и Алины Змушко показала результат 3 мин. 49,47 сек.
На высшую ступень пьедестала почета поднялись атлеты из Японии — 3 мин. 44,75 сек., второе место заняла сборная Австралии — 3 мин. 47,07 сек.
Также бронзовая медаль на счету белоруски Алины Змушко, показавшей третий результат на дистанции 50 м брассом — 31,12 сек. Награда высшей пробы досталась пловчихе из Ямайки Алии Аткинсон — 30,35 сек., серебро — японской спортсменке Сатоми Судзуки (31,09 сек.).
Ранее Илья Шиманович выиграл золотые награды на дистанциях 100 и 50 м брассом. Бронза на счету Никиты Цмыга в заплыве 50 м на спине.