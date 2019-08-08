Российский пловец Морозов стал первым на этапе Кубка мира на дистанции 50 м вольным стилем

Россиянка Симонова завоевала золото в плавании на 200 м брассом на этапе КМ в Китае

Морозов является трехкратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира. Также в активе пловца бронза Олимпийских игр 2012 года в эстафете.

На завершившемся в Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года россиянин завоевал серебро в составе российской команды в эстафете 4 по 100 м вольным стилем и бронзу — в комбинированной эстафете 4 по 100 м.