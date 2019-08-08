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10ФернандOFF. Еще один чемпион России ушел из «Спартака»
16:55 (мск), источник: ТАСС

Российский пловец Морозов стал первым на этапе Кубка мира на дистанции 50 м вольным стилем

ТАСС, 8 августа. Россиянин Владимир Морозов победил на дистанции 50 м вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в китайском Цзинане.

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Источник: РИА "Новости"

27-летний россиянин показал результат 21,50 секунды. Второе место занял американец Эндрю Майкл (22,16), третьим финишировал китаец Юй Хэсинь (22,31).

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Морозов является трехкратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира. Также в активе пловца бронза Олимпийских игр 2012 года в эстафете.

На завершившемся в Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года россиянин завоевал серебро в составе российской команды в эстафете 4 по 100 м вольным стилем и бронзу — в комбинированной эстафете 4 по 100 м.

Этап Кубка мира по плаванию в Китае завершится 10 августа.

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