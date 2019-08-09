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16:22 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Морозов одержал победу на дистанции 100 м вольным стилем на этапе КМ в Китае

ТАСС, 9 августа. Российский пловец Владимир Морозов победил на дистанции 100 м вольным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в китайском Цзинане.

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Источник: РИА "Новости"

27-летний россиянин показал результат 47,99 секунды, что является новым рекордом этапов Кубка мира. Предыдущее достижение (48,11, 2018 год) принадлежало американцу Блэйку Пьерони, который на этапе в Китае стал вторым (48,15), третье место занял венгр Себастиан Сабо (48,63).

Морозов является действующим победителем общего зачета Кубка мира. Ранее в пятницу Морозов стал первым на дистанции 50 м на спине, в четверг он финишировал первым на дистанции 50 м вольным стилем.

Морозов является трехкратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира. Также в активе пловца бронза Олимпийских игр 2012 года в эстафете. На чемпионатах мира на короткой воде Морозов завоевал девять золотых, десять серебряных и одну бронзовую награду. Также Морозов является четырехкратным победителем Универсиады в Казани в 2013 году.

На завершившемся в южнокорейском Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта россиянин завоевал серебро в составе российской команды в эстафете 4×100 м вольным стилем и бронзу — в комбинированной эстафете 4×100 м.

Этап Кубка мира по плаванию в Китае завершится 10 августа.

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