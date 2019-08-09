Россиянка Симонова стала второй на дистанции 100 м брассом на этапе КМ в Китае

В четверг Симонова завоевала золото на 200 м брассом на этапе Кубка мира в Китае.

Симонова является трехкратной чемпионкой мира и Европы по плаванию в ластах, бронзовым призером чемпионата Европы в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м, а также бронзовым призером чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом.