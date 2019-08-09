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16:24 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Симонова стала второй на дистанции 100 м брассом на этапе КМ в Китае

ТАСС, 9 августа. Россиянка Виталина Симонова заняла второе место на дистанции 100 м брассом на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в китайском Цзинане.

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Источник: РИА "Новости"

26-летняя россиянка показала результат 1 минута 8,03 секунды. Первой стала ямайская спортсменка Алия Аткинсон (1.07,06), третьей — китаянка Юй Цзинъяо (1.08,07).

В четверг Симонова завоевала золото на 200 м брассом на этапе Кубка мира в Китае.

Симонова является трехкратной чемпионкой мира и Европы по плаванию в ластах, бронзовым призером чемпионата Европы в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м, а также бронзовым призером чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом.

Этап Кубка мира по плаванию в Китае завершится 10 августа.

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