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16 августа, источник: ТАСС

Российский пловец Морозов стал первым на дистанции 50 м на спине на этапе КМ

ТАСС, 16 августа. Россиянин Владимир Морозов победил на дистанции 50 м на спине на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Сингапуре.

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Источник: РИА "Новости"

27-летний россиянин показал результат 24,40 секунды. Второе место занял американец Майкл Эндрю (24,66), третьим финишировал Тристан Джейсон Холлард из Австралии (25,80).

Ранее на этапе Кубка мира в Сингапуре Морозов стал первым на дистанции 50 м вольным стилем.

Морозов является трехкратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира. Также в активе пловца бронза Олимпийских игр 2012 года в эстафете.

Этап Кубка мира по плаванию в Сингапуре завершится 17 августа.

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