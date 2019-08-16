Российский пловец Морозов выиграл золото этапа КМ на дистанции 100 м вольным стилем
ТАСС, 16 августа. Россиянин Владимир Морозов победил на дистанции 100 м вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Сингапуре.
ТАСС, 16 августа. Россиянин Владимир Морозов победил на дистанции 100 м вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Сингапуре.
27-летний россиянин показал результат 47,88 секунды, установив рекорд Кубка мира.
Второе место занял венгр Себастьян Сабо (48,53), бронза досталась итальянцу Санто Кондорелли (48,72).
Ранее на этапе Кубка мира в Сингапуре Морозов стал первым на дистанции 50 м на спине и вольным стилем.
Морозов является трехкратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира. Также в активе пловца бронза Олимпийских игр 2012 года в эстафете.
Этап Кубка мира по плаванию в Сингапуре завершится 17 августа.