17-летний российский пловец Минаков одержал победу на юниорском чемпионате мира

Источник: РИА "Новости"

Россиянин преодолел дистанцию за 51,25 секунды. Обладателем серебряной медали стал представитель Италии Федерико Бурдиссо (51,83), тройку призёров замкнул ещё один россиянин — Егор Павлов (51,90).

Минаков является серебряным призёром взрослого чемпионата мира 2019 в Кванджу (Южная Корея) на этой дистанции. Он уступил только мировому рекордсмену Калебу Дресселу из США.