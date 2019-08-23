Чикунова выиграла золото юниорского ЧМ на дистанции 100 м брассом
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российская пловчиха Евгения Чикунова завоевала золото на дистанции 100 метров брассом на юниорском чемпионате мира в Будапеште.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российская пловчиха Евгения Чикунова завоевала золото на дистанции 100 метров брассом на юниорском чемпионате мира в Будапеште.
Чикунова в финальном заплыве показала результат 1 минута 6,93 секунды.
Второе место заняла американка Кейтлин Доблер (1.06,97), замкнула тройку лучших британка Кайла ван дер Мерве (1.07,06).