Чикунова выиграла золото юниорского ЧМ на дистанции 100 м брассом

Чикунова выиграла золото юниорского ЧМ на дистанции 100 м брассом

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российская пловчиха Евгения Чикунова завоевала золото на дистанции 100 метров брассом на юниорском чемпионате мира в Будапеште.