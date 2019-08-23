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23 августа, источник: Спорт РИА Новости

Российские пловцы завоевали серебро в кролевой эстафете 4×200 м на ЮЧМ

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мужская сборная России по плаванию стала серебряным призером эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем на юниорском чемпионате мира в Будапеште.

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Источник: Спорт РИА Новости

Россияне Никита Данилов, Александр Щеголев, Максим Александров и Александр Егоров проплыли дистанцию за 7 минут 11,90 секунды.

Победу одержала сборная США, установив новый юниорский мировой рекорд (7.08,37). Тройку призеров замкнула команда Австралии (7.15,06).

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