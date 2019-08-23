Российские пловцы завоевали серебро в кролевой эстафете 4×200 м на ЮЧМ
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мужская сборная России по плаванию стала серебряным призером эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем на юниорском чемпионате мира в Будапеште.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мужская сборная России по плаванию стала серебряным призером эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем на юниорском чемпионате мира в Будапеште.
Россияне Никита Данилов, Александр Щеголев, Максим Александров и Александр Егоров проплыли дистанцию за 7 минут 11,90 секунды.
Победу одержала сборная США, установив новый юниорский мировой рекорд (7.08,37). Тройку призеров замкнула команда Австралии (7.15,06).