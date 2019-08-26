Минаков стал лучшим пловцом юниорского чемпионата мира в Будапеште

Источник: Спорт РИА Новости

Минаков завоевал в столице Венгрии семь медалей: золото на стометровках баттерфляем и кролем и в составе комбинированной эстафеты, серебро на 50 м баттерфляем, в мужской и смешанной кролевых эстафетах 4 по 100 м, а также в смешанной комбинированной эстафете.

В июле этого года 17-летний спортсмен стал призером взрослого чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в южнокорейском Кванджу.