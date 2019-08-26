Минаков стал лучшим пловцом юниорского чемпионата мира в Будапеште
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Призер чемпионата мира Андрей Минаков стал лучшим пловцом юниорского первенства мира, которое завершилось в Будапеште.
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Призер чемпионата мира Андрей Минаков стал лучшим пловцом юниорского первенства мира, которое завершилось в Будапеште.
Минаков завоевал в столице Венгрии семь медалей: золото на стометровках баттерфляем и кролем и в составе комбинированной эстафеты, серебро на 50 м баттерфляем, в мужской и смешанной кролевых эстафетах 4 по 100 м, а также в смешанной комбинированной эстафете.
Сборная России в общем зачете стала второй с 22 медалями (7 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовых. Лучшей стала команда США, у которой 37 медалей (18−10−9), а третье место заняла сборная Австралии с 13 наградами (4−5−4).