Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
КРАСНОЯРСК, 30 авг — РИА Новости. Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее во время тренировки, сообщается на сайте министерства спорта Красноярского края.
КРАСНОЯРСК, 30 авг — РИА Новости. Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее во время тренировки, сообщается на сайте министерства спорта Красноярского края.
«В Красноярске умер участник заплыва через Берингов пролив, чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде, директор
Петшаку было 64 года, более 40 лет он занимался холодовым плаванием. В 1994 году установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде, в 2012-м стал чемпионом мира по плаванию в холодной воде. Петшак участвовал в Эстафете олимпийского огня в 2013 году в Красноярске, в августе этого года принимал участие в традиционном эстафетном заплыве в честь Дня государственного флага Российской Федерации.