Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

«В Красноярске умер участник заплыва через Берингов пролив, чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде, директор спортивно-оздоровительного центра холодового плавания “Мегаполюс” Николай Петшак. Причиной смерти стал несчастный случай. Николай Леонардович утонул в Енисее во время занятия по плаванию», — говорится в сообщении.

Петшаку было 64 года, более 40 лет он занимался холодовым плаванием. В 1994 году установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде, в 2012-м стал чемпионом мира по плаванию в холодной воде. Петшак участвовал в Эстафете олимпийского огня в 2013 году в Красноярске, в августе этого года принимал участие в традиционном эстафетном заплыве в честь Дня государственного флага Российской Федерации.