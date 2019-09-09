Текущие события
Хоккей. КХЛ
11.09
Нефтехимик
Металлург Мг
30
Хоккей. КХЛ
11.09
Северсталь
Йокерит
14
Хоккей. КХЛ
11.09
Торпедо
ЦСКА
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
11.09
Амур
Барыс
13
Хоккей. КХЛ
11.09
Адмирал
Трактор
13
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Автомобилист
Все события
Фоторепортажи
22Хабиб победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
39«Торпедо» празднует с фанатами, Талалаев ушел с пресс-конференции. Атмосферные кадры топ-матча ФНЛ
9 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Калмыков стал первым латвийским пловцом, который переплыл Ла-Манш

РИГА, 9 сен — РИА Новости. Пловец Валерий Калмыков стал первым латвийским спортсменом, который смог переплыть Ла-Манш.

Наверх

Спортсмен начал заплыв, когда температура воздуха составляла примерно +18 градусов, а температура воды — +19 градусов.

«У меня была отличная команда. Вы все проделали отличную работу, спасибо вам за это. Заплыв был великолепен, я действительно им наслаждался», — написал Калмыков в понедельник в Facebook.

Калмыкову 46 лет, он дважды представлял Латвию на Олимпийских играх — в 1996 и 2000 годах. C 1988 по 1996 год пловец завоевал 96 титулов чемпиона Латвии в различных дисциплинах. Калмыков 38 раз улучшал национальный рекорд. После завершении карьеры пловца он занимается тренерской деятельностью.

Читайте также
 Самая молодая двукратная чемпионка мира невероятно хороша собой (фото)
Украинская красотка обыграла двукратную чемпионку мира из России
«Пускай убеждают игрой»: Кокорина и Мамаева ждут в сборной
Менеджер Нурмагомедова назвал его следующего соперника
Воробьев проиграл во второй раз, ЦСКА оступился в Нижнем
«Спи крепко». Российскому призеру Олимпиады грозит тюремный срок
Стало известно название нового футбольного еврокубкового турнира
Слуцкий и Березуцкие построят в Волгограде стадион «Бомбонера»
Marca: Секрет побед России — «генерал» Черчесов и «башня» Дзюба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь