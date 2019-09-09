Калмыков стал первым латвийским пловцом, который переплыл Ла-Манш
РИГА, 9 сен — РИА Новости. Пловец Валерий Калмыков стал первым латвийским спортсменом, который смог переплыть
РИГА, 9 сен — РИА Новости. Пловец Валерий Калмыков стал первым латвийским спортсменом, который смог переплыть
Спортсмен начал заплыв, когда температура воздуха составляла примерно +18 градусов, а температура воды — +19 градусов.
«У меня была отличная команда. Вы все проделали отличную работу, спасибо вам за это. Заплыв был великолепен, я действительно им наслаждался», — написал Калмыков в понедельник в Facebook.
Калмыкову 46 лет, он дважды представлял Латвию на Олимпийских играх — в 1996 и 2000 годах. C 1988 по 1996 год пловец завоевал 96 титулов чемпиона Латвии в различных дисциплинах. Калмыков 38 раз улучшал национальный рекорд. После завершении карьеры пловца он занимается тренерской деятельностью.