Студент крымского университета стал чемпионом мира по плаванию

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Енисей
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
14:00
Реал
Леванте
Футбол. Зарубежный
14:30
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Амур
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Шинник
Футбол. Зарубежный
16:00
Фиорентина
Ювентус
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Нижний Новгород
00
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь
Трактор
12
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Урал
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Вердер
Футбол. Первый дивизион
17:00
Авангард К
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
17:00
Ротор
Факел
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Челси
Футбол. Зарубежный
17:00
Леганес
Вильярреал
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Сочи
Футбол. Первый дивизион
18:00
Химки
Чайка
Футбол. Первый дивизион
18:00
Торпедо М
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
18:30
ПСЖ
Страсбур
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Сампдория
Футбол. Зарубежный
19:30
Норвич
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Ним
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Метц
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
39«Торпедо» празднует с фанатами, Талалаев ушел с пресс-конференции. Атмосферные кадры топ-матча ФНЛ
35Тотти целовал Лопыреву, Каррера обнимал Симоняна. Главные фото звездной тусовки в Москве
12 сентября, источник: Комсомольская правда

Студент крымского университета стал чемпионом мира по плаванию

Паралимпиец установил новый мировой рекорд.

Наверх

Паралимпиец Андрей Граничка, студент Севастопольского экономико-гуманитарного института КФУ имени В. И. Вернадского, получил «золото» в заплыве на дистанции 100 метров.

Спортсмен установил новый мировой рекорд, когда преодолел дистанцию за 1 минуту 27 секунд.

Мама спортсмена, Юлия, рассказывает, что сын активно готовился к соревнованиям, много работал.

— Мы, все родственники и друзья, болели за него. Думаю, что это энергетически передалось и ему тоже, — делится женщина.

Кстати, студент КФУ в Лондоне уже завоевал две золотые и одну серебряную медали, а также получил квоту на участие в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио.

Директор института Наталья Лазицкая с гордостью отзывается о своем студенте:

— Желаем ему дальнейших побед и надеемся, что он покажет отличные результаты на Паралимпийских играх в Токио!

На чемпионате мира по плаванию в Лондоне за медали борются 600 спортсменов из 60 стран.

 Юрий Лужков: С утра до вечера - на комбайне
Собчак до последнего ждала, что Волочкова придет к ней на свадьбу
Жуткий страх россиянок: кому Медведева вновь проиграла
Ковалев сделал заявление после анонсирования боя с «Канело»
Американский боксер вызвал на бой Поветкина
«Зенит» — «Арсенал»: Дриусси и Шатов исправили ошибки Азмуна
Женская сборная России победила Камерун на старте Кубка мира
Абдуллаев проиграл в поединке за титул временного чемпиона WBC
«Мексикан стайл». Фьюри пришел на взвешивание в маске рестлера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь