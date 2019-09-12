Студент крымского университета стал чемпионом мира по плаванию
Паралимпиец установил новый мировой рекорд.
Паралимпиец установил новый мировой рекорд.
Паралимпиец Андрей Граничка, студент Севастопольского
Спортсмен установил новый мировой рекорд, когда преодолел дистанцию за 1 минуту 27 секунд.
Мама спортсмена, Юлия, рассказывает, что сын активно готовился к соревнованиям, много работал.
— Мы, все родственники и друзья, болели за него. Думаю, что это энергетически передалось и ему тоже, — делится женщина.
Кстати, студент КФУ в Лондоне уже завоевал две золотые и одну серебряную медали, а также получил квоту на участие в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио.
Директор института Наталья Лазицкая с гордостью отзывается о своем студенте:
— Желаем ему дальнейших побед и надеемся, что он покажет отличные результаты на Паралимпийских играх в Токио!
На чемпионате мира по плаванию в Лондоне за медали борются 600 спортсменов из 60 стран.