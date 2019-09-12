Студент крымского университета стал чемпионом мира по плаванию

Паралимпиец Андрей Граничка, студент Севастопольского экономико-гуманитарного института КФУ имени В. И. Вернадского, получил «золото» в заплыве на дистанции 100 метров.

Спортсмен установил новый мировой рекорд, когда преодолел дистанцию за 1 минуту 27 секунд.

Мама спортсмена, Юлия, рассказывает, что сын активно готовился к соревнованиям, много работал.

— Мы, все родственники и друзья, болели за него. Думаю, что это энергетически передалось и ему тоже, — делится женщина.

Кстати, студент КФУ в Лондоне уже завоевал две золотые и одну серебряную медали, а также получил квоту на участие в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио.

Директор института Наталья Лазицкая с гордостью отзывается о своем студенте:

— Желаем ему дальнейших побед и надеемся, что он покажет отличные результаты на Паралимпийских играх в Токио!