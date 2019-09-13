Российские паралимпийцы в четверг завоевали два золота на ЧМ по плаванию

Обладателями золотых наград стали Александр Макаров (200 м вольным стилем) и Андрей Николаев (400м вольным стилем).

Серебряные медали завоевали Дарья Лукьяненко (100 м брассом), Андрей Гладков (100 м на спине) и Вячеслав Емельянцев, Валерия Шабалина, Михаил Кулябин и Елизавета Барбатина (эстафета 4×100 микст).

Бронзовыми призерами стали Мария Латрицкая (100 м брассом), Роман Жданов (100 м на спине), Владимир Даниленко (200 м вольным стилем).