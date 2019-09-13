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13 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Российские паралимпийцы в четверг завоевали два золота на ЧМ по плаванию

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские паралимпийцы в четверг на чемпионате мира по плаванию в Лондоне завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

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Обладателями золотых наград стали Александр Макаров (200 м вольным стилем) и Андрей Николаев (400м вольным стилем).

Серебряные медали завоевали Дарья Лукьяненко (100 м брассом), Андрей Гладков (100 м на спине) и Вячеслав Емельянцев, Валерия Шабалина, Михаил Кулябин и Елизавета Барбатина (эстафета 4×100 микст).

Бронзовыми призерами стали Мария Латрицкая (100 м брассом), Роман Жданов (100 м на спине), Владимир Даниленко (200 м вольным стилем).

После четырех дней соревнований сборная России с 11 золотыми, 10 серебряными и 13 бронзовыми наградами и занимает 4-е место в медальном зачете чемпионата.

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