Абросимов стал третьим в заплыве на 10 км на этапе Мировой серии в Китае
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Россиянин Кирилл Абросимов стал третьим на этапе Мировой серии по плаванию на открытой воде в китайской провинции Чжэцзян.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Россиянин Кирилл Абросимов стал третьим на этапе Мировой серии по плаванию на открытой воде в китайской провинции Чжэцзян.
Выиграл на дистанции 10 км представитель сборной Нидерландов Ферри Вертман, вторым стал итальянец Маттео Фурлан.
Абросимов проиграл победителю 12,11 секунды.