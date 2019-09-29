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29 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Абросимов стал третьим в заплыве на 10 км на этапе Мировой серии в Китае

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Россиянин Кирилл Абросимов стал третьим на этапе Мировой серии по плаванию на открытой воде в китайской провинции Чжэцзян.

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Источник: РИА "Новости"

Выиграл на дистанции 10 км представитель сборной Нидерландов Ферри Вертман, вторым стал итальянец Маттео Фурлан.

Абросимов проиграл победителю 12,11 секунды.

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