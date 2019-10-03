Белорусские пловцы пропустят этап КМ в Будапеште

«Белорусы не будут выступать на этих соревнованиях. Ближайшими состязаниями для наших пловцов станет этап Кубка мира, который пройдет 11—13 октября в Берлине, далее мы примем участие в ноябре на аналогичных стартах в Казани и Дохе. Также в планах выступление в декабре на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде», — сказала Наталья Шоломицкая.