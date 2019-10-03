Белорусские пловцы пропустят этап КМ в Будапеште
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы пропустят четвертый этап Кубка мира по плаванию, который пройдет
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы пропустят четвертый этап Кубка мира по плаванию, который пройдет
«Белорусы не будут выступать на этих соревнованиях. Ближайшими состязаниями для наших пловцов станет этап Кубка мира, который пройдет
Она отметила, что спортсмены после чемпионата мира ушли в отпуск. К своим тренировочным программам атлеты приступили только в сентябре и сейчас набирают форму, поэтому турнир в Будапеште не входит в планы пловцов.
На предыдущем этапе Кубка мира, который прошел