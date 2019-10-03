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1 октября, источник: БЕЛТА

Белорусские пловцы пропустят этап КМ в Будапеште

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы пропустят четвертый этап Кубка мира по плаванию, который пройдет 4—6 октября в Будапеште. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный тренер сборной Беларуси по плаванию Наталья Шоломицкая.

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«Белорусы не будут выступать на этих соревнованиях. Ближайшими состязаниями для наших пловцов станет этап Кубка мира, который пройдет 11—13 октября в Берлине, далее мы примем участие в ноябре на аналогичных стартах в Казани и Дохе. Также в планах выступление в декабре на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде», — сказала Наталья Шоломицкая.

Она отметила, что спортсмены после чемпионата мира ушли в отпуск. К своим тренировочным программам атлеты приступили только в сентябре и сейчас набирают форму, поэтому турнир в Будапеште не входит в планы пловцов.

На предыдущем этапе Кубка мира, который прошел 15—17 августа в Сингапуре, белорус Евгений Цуркин завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 м баттерфляем.

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